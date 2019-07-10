Суданский суд разблокировал интернет в стране

Во вторник суд в Судане распорядился, чтобы телекоммуникационная компания Zain восстановила интернет-услуги в стране, спустя более месяца после того, как они были заблокированы военными правителями из-за преследования демонстрантов.

«Zain и другие компании подтверждают, что они работают над восстановлением услуг», - цитирует «Аль-Араб Джадид» адвоката Абдуль-Азима Хасана, который добавил, что судебное постановление является «победой суданского народа».

Напомним, что де-факто правящий военный совет Судана прекратил работу интернет-сервисов, поскольку заявил, что они «представляют угрозу национальной безопасности»

Толпы демонстрантов были жестоко разогнаны 3 июня людьми в военной форме, которые штурмовали недельный лагерь протеста возле штаба армии в Хартуме, где люди требовали отставки генералов.

Представитель военного совета генерал Шамсуддин Каббаши заявил в то время, что социальные сети «представляют угрозу для безопасности страны, и мы этого не допустим».

В соответствии с этой мерой коалиция оппозиционных групп, которая в последние месяцы представляла интересы протестующих, гражданские «Силы за свободу и перемены», считает восстановление интернета одним из условий возобновления переговоров с военным советом.

Лидеры протеста говорят, что интернет-блокада была попыткой подавить новые протесты против генералов, которые до сих пор сопротивлялись передаче власти гражданской администрации, как того требовали демонстранты.

Десятки тысяч демонстрантов были мобилизованы через онлайн-приложения для социальных сетей в течение многомесячной кампании против свергнутого лидера Омара аль-Башира.

Свидетели говорят, что лидеры протеста прибегают к кампаниям по месту жительства, чтобы поддержать движение. Активисты мобилизуют сторонников на ночные собрания.

А теперь, дорогой читатель, просто представь как в России (Узбекистане, Таджикистане и т. д.) суд отменяет запрет на соцсети, наложенный властями.