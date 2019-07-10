Йеменские хуситы приговорили к смерти 30 человек за «шпионаж»

Десятки академиков, профсоюзных деятелей и проповедников были приговорены к смертной казни за якобы шпионаж в пользу возглавляемой про-саудовской коалиции, сообщил судебный источник йеменских повстанцев-хуситов.

Тридцать человек из 36 обвиняемых, осужденных уголовным судом в столице Сане, находились под стражей с прошлого года, сообщил источник AFP.

«Сегодня (во вторник) уголовный суд вынес приговор, которым 30 человек были приговорены к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу стран агрессии», - сказал источник, добавив, что остальные шесть человек были оправданы.

Он добавил, что мужчины были осуждены за предоставление коалиции информации о местах для авиаударов.

Amnesty International осудила приговоры, заявив, что на самом деле хуситы преследовали «деятелей политической оппозиции» в ходе «фиктивных судебных процессов».

Среди приговоренных есть Юсуф аль-Баваб, 45-летний отец пятерых детей и профессор лингвистики, который был «произвольно арестован в конце 2016 года», говорится в заявлении.

«С тех пор как хуситские власти де-факто взяли на себя контроль над системой правосудия в 2015 году, они постепенно используют основанный в Сане СУС (Специальный уголовный суд) для преследования лиц, которых они считают противниками или даже просто критиками», - сказала Линн Маалуф, сотрудник Amnesty по расследованиям на Ближнем Востоке.

Напомним, что коалиция арабских стран вторглась в Йемен в марте 2015 года, через несколько месяцев после того, как хуситы захватили Сану, чтобы поддержать и восстановить международно-признанное правительство президента Абдур-Рабба Мансура Хади.

С тех пор как в сентябре 2014 года хуситы захватили столицу, их суды вынесли несколько смертных приговоров за шпионаж.

В мае прошлого года суд в Сане приговорил двух мужчин к смертной казни за шпионаж в пользу Эр-Рияда, а в январе тот же суд приговорил к смертной казни 22-летнюю Асму аль-Умейси и двух мужчин по обвинению в оказании помощи Объединенным Арабским Эмиратам, ключевому партнеру КСА в коалиции.

Во вторник верховный суд заменил смертную казнь аль-Умейси на 15 лет лишения свободы, сообщил судебный источник в Сане. Решение о двух мужчинах, приговоренных вместе с нею, еще не было принято.

Разумеется, даже без всякой симпатии к непосредственному делу хуситов следует признать, что идет война с жестоким противником и шпионы врага безусловно на их территории есть, и именно они способствуют бомбардировкам больниц, школ и прочих гражданских объектов. Поэтому осуждать хуситов за применение мер военного времени можно только с большими оговорками. Однако, проблема куда шире, и касается она именно политического преследования недовольных хуситским правлением.

Как сообщают правозащитники, с момента захвата власти повстанцы-хуситы похитили тысячи людей, многие из которых по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Согласно докладу правозащитной организации Rights Radar под названием «Йемен: жертвы за решеткой», гражданские лица, активисты, ученые и политики остаются под арестом в неизвестных местах по всей охваченной войной стране.

«Количество людей, похищенных и задержанных группой хуситов, оценивается в 16 804 задержанных, с тех пор как повстанцы захватили столицу Сана 21 сентября 2014 года до конца марта 2017 года», - говорится в докладе.

Данные свидетельствуют о том, что 227 бывших правительственных зданий, 27 медицинских клиник, 49 зданий университетов, 99 государственных и частных школ, 25 спортивных клубов, 47 зданий судов и 10 частных домов для граждан были превращены в тюрьмы, где, как сообщается, имеют место «пытки и жестокое обращение».

«Дело о пропавших без вести лицах и задержанных является огромным в Йемене для тысяч семей, которые не знают, где находятся их родственники», - говорит основатель Rights Radar Халид аль-Хаммади.

«Те, кто содержится в тюрьмах хуситов, страдают от пыток и жестокого обращения и лишены своих основных прав. Они не имеют юридического представительства и содержатся без предъявления обвинения».

В докладе также говорится, что более 200 несовершеннолетних, как считается, задержаны хуситами, в то время как международные правозащитные организации продолжают обвинять повстанцев в вербовке детей-солдат по всей стране.

Организация призвала международное сообщество оказать давление на хуситов, чтобы те прекратили систематическое задержание оппонентов, и призвали повстанцев «освободить всех задержанных в ходе рейдов и прекратить пытки».

Йеменский конфликт убил десятки тысяч людей, многие из которых являются гражданскими лицами, и сделал уже миллионы людей беженцами.