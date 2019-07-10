Катар и США подписали контракты на миллиарды долларов

Источники утверждают, что Катар и Соединенные Штаты подписали коммерческие контракты на сумму 85 миллиардов долларов во время визита катарского эмира шейха Тамима бин Хамада аль-Тани в Вашингтон.

Соглашения, подписанные президентом США Дональдом Трампом и королевской властью Катара, включают в себя ряд коммерческих сделок, в том числе приобретение компанией Qatar Airways пяти грузовых самолетов Boeing 777 и самолета с большой кабиной из Gulfstream.

Белый дом также заявил, что министерство обороны Катара купит систему противо-ракетной обороны у Raytheon. Кроме того, Chevron Phillips Chemical и Qatar Petroleum договорились о совместной разработке нефтехимического завода стоимостью 8 миллиардов долларов на побережье Мексиканского залива США.

Ценники по другим сделкам пока не разглашаются, но те, кто знаком с договорами, заявили, что они стоят десятки миллиардов долларов.

Трамп тепло приветствовал в Белом доме во вторник эмира Катара на фоне продолжающегося разногласия между Дохой и другими американскими союзниками в регионе - Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, которые два года назад установили сухопутную, воздушную и морскую блокаду Катара.

Во время встречи Трамп назвав катарского монарха другом.

«Они вкладывают очень большие средства в нашу страну», - сказал он. «Они создают много рабочих мест. Они покупают огромное количество военной техники, включая самолеты», - сказал Трамп.

Шейх Тамим повторил этот комментарий, отметив, что Катар «вкладывает много средств в США».

«Мы доверяем экономике здесь. Мы много делаем для инфраструктуры, и мы планируем сделать больше инвестиций», - сказал Тамим.

Примечательно, что и Мухаммад бин Салман и Тамим бин Хамад — оба далекие от того, чтобы быть марионетками США, в чем их обвиняют — понимают, что за безопасность и покровительство такой сверхдержавы как США надо платить прямыми инвестициями.