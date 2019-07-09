"Малала Юсуфзай может преподавать в Квебеке, но должна снять платок"

Министр образования канадской провинции Квебек Жан-Франсуа Роберж попал под огонь критики, после того как опубликовал в Twitter фотографию, на которой он стоит рядом с Малалой Юсуфзай, активисткой и лауреаткой Нобелевской премии мира. По словам министра, ему было приятно встретиться с ней, чтобы обсудить доступ к образованию. Встреча произошла во Франции, где обсуждались будущие мероприятия, посвященные образованию, которые состоятся во время саммита Большой семерки в августе.

Проблема заключается...разумеется, в платке на голове Малалы. В Квебеке недавно вступил в силу спорный закон номер 21, который запрещает работникам образования носить «религиозные символы» - а платок на голове мусульманки, напомним, почему-то упорно считается «символом». Многие пользователи соцсетей, комментирующие фотографию, посчитали, что ценности Малалы прямо противоположны ценностям квебекского министра.

Журналист Салим Надим Валджи спросил министра прямо:

«Роберж, как бы вы ответили, если бы мадмуазель Юсафзай захотела стать учителем в Квебеке?».

Ответ был фееричным: если бы Малала Юсуфзай хотела преподавать в Квебеке, это было бы честью, но, как и в других «открытых и толерантных странах, учителя не могут носить религиозные символы, пока они занимаются своими функциями». То есть, Малала Юсуфзай должна снять платок, тогда она может преподавать у нас.

Такой ответ возмутил многих читателей. Какими высокомерием и самооценкой надо обладать, чтобы заявить, что востребованный нобелевский лауреат может преподавать в Квебеке, если только она изменит свое религиозное поведение? И главное, кто вы, борцы за прогресс и либеральные ценности, собственно такие, если поучаете девушку, которая буквально получила пулю в голову в 11-летнем возрасте, борясь за право девочек на образование в одной из самых горячек точек мира, как она должна одеваться?

Это отличный иллюстративный случай, который снова демонстрирует маразм якобинского франкофонного секуляризма.