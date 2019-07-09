Албанский парламент начал процедуру импичмента президента

Парламент Албании вечером 8 июля проголосовал за ряд решений, являются первыми шагами по для смещения действующего президента страны Илира Меты, сообщает портал правительства Албании. 102 депутата поддержали закон о Комиссии по отстранению от должности главы государства, 101 - за формирование Комиссии.

Комиссия должна быть создана в течение двух дней и будет состоять из 9 членов, 5 от правящей Социалистической партии и 4 от оппозиции. Руководителем будет представитель социалистов.

Ранее группа из 55 депутатов подала ходатайство о смещении со своего поста президента на основании статьи 90/2 Конституции Республики Албания и в соответствии с парламентским регламентом. Парламентарии отмечают, что указ Илира Меты об аннулировании даты местных выборов 30 июня открыто противоречит конституционным принципам парламентской республики, функциям президента, предусмотренным Конституцией, и обеспечению надлежащего суверенитета народа.

Напомним, что президент Албании Илир Мета своим указом отменил местные выборы, назначенные на 30 июня, из-за бойкота оппозицией избирательного процесса. Впрочем, парламент признал это решение неконституционным и провел голосование.