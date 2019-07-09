Операция асадитов и их российских союзников привела к гибели более 500 жителей в Идлибе

Число погибших в результате наступления асадитско-российских сил на северо-западную Сирию, начавшегося два месяца назад, составляет по меньшей мере 544 мирных жителя.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую сеть по правам человека.

По словам правозащитников, российские и асадитские военные преднамеренно наносят удары по мирному населению и сбрасывают бомбы на больницы. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что во время атак используются кассетные боеприпасы и зажигательное оружие.

В тот самый день когда Сирийская сеть по правам человека опубликовала свои выводы, в ходе очередной серии ударов с воздуха в провинции Идлиб были убиты семь мирных жителей.

«Российские военные и их сирийский союзник преднамеренно наносят удары по гражданским лицам с бомбардировками рекордного количества медицинских учреждений», - сказал Reuters Фадель Абдуль-Гани, председатель SNHR.

Правозащитники сообщают, что из 544 убитых мирных жителей 130 были детьми.

ООН также заявила, что 25 медицинских учреждений в регионе пострадали от авиаударов.

Последний из этих авиаударов обрушился на подземную больницу в городе Кафранбель в четверг.

«Удар произошел, несмотря на то, что координаты этой больницы ранее были переданы сторонам конфликта в результате преднамеренных, тщательно спланированных усилий, направленных на предотвращение любых нападений на нее», - заявил представитель ООН в пятницу.

«Я в ужасе от продолжающихся нападений на гражданские районы и гражданскую инфраструктуру, поскольку конфликт на северо-западе Сирии продолжается», - сказал Марк Каттс, заместитель регионального гуманитарного координатора ООН по сирийскому кризису.

По оценкам ООН, из-за авиаударов по меньшей мере 300 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В оппозиционной провинции Идлиб проживает около 3 миллионов человек, многие из которых являются беженцами из других частей Сирии, захваченных режимом.

Сирийская война, начавшаяся в 2011 году с жестоких репрессий против антиправительственных демонстраций, привела к гибели более 370 000 человек, и к перемещению 12 миллионов сирийцев внутри страны и по всему миру.