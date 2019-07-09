ОАЭ сокращают свое военное присутствие в Йемене

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили, что сократят присутствие своего военного контингента в Йемене, перейдя к стратегии, которая ориентирована на достижение мира.

ОАЭ уже вывели часть своих войск из районов, включая южный порт Аден и западное побережье, сообщил неназванный чиновник из ОАЭ информационным агентствам в понедельник.

«Мы снимаем уровень контингента по стратегическим причинам в Худейде и по тактическим причинам», - сказал чиновник.

«Это во многом связано с переходом от того, что я бы назвал стратегией, ориентированной на военные действия, к стратегии, ориентированной на мир».

Неназванный йеменский военный чиновник подтвердил, что солдаты ОАЭ "полностью оставили" военную базу в Хохе, примерно в 130 км к югу от ключевого западного порта Худейды.

По словам представителя ОАЭ, передвижение войск в других районах Йемена является "тактическим и основывается на наших потребностях".

«Нас не беспокоит вакуум в Йемене, потому что мы обучили в общей сложности 90 000 йеменских сил», - сказал он. «Это один из наших главных успехов в Йемене».

Официальный представитель ОАЭ подчеркнул также, что его страна продолжает оказывать поддержку Саудовской Аравии, заявив, что дискуссии о передвижении войск координируются уже более года.

«Это на самом деле не сиюминутное решение. Это часть процесса внутри коалиции, который широко обсуждается с нашими партнерами, саудитами».

Однако, по мнению экспертов передислокация войск ОАЭ противоречит стратегии Саудовской Аравии по подавлению хуситских повстанцев. Скорее всего, говорят они, ОАЭ намерены разделить Йемен на две страны: юг и север, при этом сами эмираты будут иметь влияние и доминирование над южной частью. С другой стороны для Саудовской Аравии остается мятежный север, откуда хуситы регулярно устраивают рейды на территорию Саудовской Аравии, поэтому КСА больше заинтересовано в разгроме хуситов и прекращении иранского влияния.