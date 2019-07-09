Пакистанская армия обвиняет Индию в «государственном терроризме»

По меньшей мере пять пакистанских солдат были убиты в результате взрыва вблизи фактической границы с Индией в спорном регионе Кашмир. Пакистанские военные считают, что взрывы организованы Индией, которую они обвиняют в «государственном терроризме».

Согласно заявлению пакистанского военного ведомства, взрыв произошел в среду на прошлой неделе в районе Барнала рядом с линией контроля (LoC), которая разделяет управляемые Пакистаном и Индией части Кашмира.

«Этот инцидент свидетельствует о том, что Индия спонсирует терроризм, нарушая двустороннее соглашение о прекращении огня и международные правила», - говорится в заявлении.

Правительство и военные Индии отрицают это обвинение.

Напомним, что с момента обретения независимости от британского правления в 1947 году Пакистан и Индия вели две из трех своих войн за спорный горный район Кашмир. Обе страны претендуют на весь Кашмир полностью, но управляют лишь отдельными частями, разделенными линией контроля (LoC).

Ранее в этом году теракт-самоубийство в городе Пулвама в Кашмире, в результате которого погибли более 40 сотрудников сил безопасности Индии, вызвал военное противостояние между двумя странами.

Вооруженные ядерным оружием соседи оказались на грани войны: индийские самолеты провели воздушные налеты на пакистанскую территорию, а Пакистан нанес ответные удары днем ​​позже.