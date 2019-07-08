Образ Ислама как угрозы в пропаганде: случай в Хабаровске

Внедрение в сознание населения исламофобских штампов через образы массовой культуры происходит в России давно. Даже безобидные, на первый взгляд, советские фильмы вроде "Белого солнца пустыни" содержали вполне конкретный посыл: Ислам - это опасный Другой, басмачи, "угнетенные женщины Востока", укутанные в паранджи, которым несет прогресс и цивилизацию собирательный товарищ Сухов. Об исламофобской пропаганде, вылитой на россиян с началом чеченских войн через многочисленные сериалы, блокбастеры и прочие отходы третьесортной российской киноиндустрии не приходится и говорить - количество соответствующего контента зашкаливает, а качество удручает.

Однако когда стереотип "Ислам = враг" внедряется в население властями и силовиками на официальных мероприятиях, это уже нечто иное. И именно это произошло в конце июня в Хабаровске на массовом зрелищном мероприятии, организованном для населения на городском военном аэродроме. В ходе него было продемонстрировано как под чтение аятов Священного Корана мифические боевики захватывают в заложницы не менее мифических сотрудниц Красного креста. https://www.youtube.com/watch?v=Z0hEdnVXcP8&fbclid=IwAR1hVTcYu2_gUnOQGNtZaWkT2NYef34mHfO7uWQivLsMYYtL1op8mNRQceI

С одной стороны, конечно, можно возразить, что злодеяния, совершенные во имя Ислама, нередкость. Но даже, если встать на позиции российского официоза, разве редко военнослужащие и прочие силовики из мусульманских регионов, некоторые из которых тоже делают намаз и читают Коран, выполняют его задачи где-нибудь в Чечне, Сирии или даже на Донбассе? Почему же тогда соответствующая пропаганда выставляет мусульман только как анти-героев, но никогда не как героев, даже когда те служат целям Кремля?

Далее, мы все уже привыкли, что в качестве визитной карточки хрестоматийных террористов в подобных ситуациях преподносится возглас "Аллаху Акбар", что, конечно, мало радует мусульман, но по крайней мере, правдоподобно. Однако любой грамотный и непредвзятый эксперт, если бы к нему обратились сценаристы данного мероприятия, разъяснил им, что совместить проведение боевой операции с чтением Корана в такой спокойной и сосредоточенной манере малореально. А если говорить о "музыкальном сопровождении" из динамиков, то скорее в таком качестве можно себе представить боевой нашид (да и то маловероятно), но уж точно не чтение аятов, которым мусульмане внимают в состоянии особой концентрации.

Наконец, главное - в ст. 148 Уголовного кодекса РФ о преступлениях против права на свободу совести и вероисповеданий есть пункт об оскорблении чувст верующих. Под составом такого преступления понимаются публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, причем в путинско-гундяевской России эта статья применяется к месту и не к месту за острую критику в адрес РПЦ. Но что на счет религиозных чувств мусульман? Использование аятов Корана в качестве маркера террористов, причем, не каким-то частным лицом - режиссером и сценаристом, а властями и силовиками, которые должны стоять на страже интересов всех граждан, включая мусульман, это ли не оскорбление их религиозных чувств?

И не хотят ли в связи с этим местным властям выразить свой протест "духовные лидеры мусульман России", как это сделал их бывший коллега, отстраненный от должности муфтия Дальнего Востока Хамза Кузнецов, обративший внимание своих единоверцев на эту возмутительную ситуацию?