В Чечне зарегистрировано меньше всего разводов по России

Чечня стала антилидером по количеству разводов в Российской Федерации — впрочем для чеченцев такое «антилидерство» это предмет гордости. Именно в этой республике за первый квартал 2019 года зарегистрировано меньше всего разводов по России - 0,6 разводов на тысячу человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Далее следуют другие северокавказские республики: Ингушетия (0,8), Дагестан (1,1), Северная Осетия (1,8) и Кабардино-Балкария (1,9).

Всего за тот же период в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Рекордсменом по числу разводов стала Сахалинская область - 5,1 на тысячу человек населения. Второе место заняла Республика Карелия - 4,6, тройку замыкает Ненецкий автономный округ - 4,5.

Напомним, что руководство Чечни сделало одним из приоритетов борьбу с распадом семей. Местные жители рассказывают, что развестись в республике действительно сложно, и власти иногда даже препятствуют разводу супругов.

4 июля 2017 года по инициативе главы республики Рамзана Кадырова в регионе была создана Комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам. В конце июня 2019 года власти подвели итоги работы нового института. Как заявил директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства ЧР Рустам Абызов, за два года комиссией проведено 14 181 мероприятие: это семинары, встречи, беседы с брачующимся, работа с разведенными семейными парами. Было выявлено в регионе 4737 разведенных семей. Из этого числа воссоединились 1797 пар. Отказались от воссоединения – 1741 бывшая семейная пара. В силу исламских канонов не имеют права воссоединиться 758 семей.