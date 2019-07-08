Советник президента Татарстана Камиль Исхаков признал нехватку мечетей в Казани

Советник президента Татарстана Камиль Исхаков заявил, что само появление вопроса строительства соборной мечети в Казани свидетельствует о нехватке мечетей в городе.

Об этом он сказал в интервью изданию "Татар-информ".

По мнению Исхакова, появление новых мечетей связано с увеличением числа прихожан.

— Я не считаю, что в Казани хватает мечетей. Все больше становится число прихожан. Даже не пожилые, приходит много молодежи, – отметил Камиль Исхаков.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Исхакову возглавить рабочую группу, которая будет заниматься вопросами строительства Соборной мечети в Казани. В нее войдут представители общественности, меценаты и имамы.

— Соборная мечеть должна собирать людей. "Соборная" от слова "собирать". Но не собирать по приказу. Должна быть привлекательной. Там должны быть разнообразные вещи – и для обучения, и другие возможности. Чтобы сделать эту объемную работу, надо также и деньги найти. Их не дает государство, – отметил Камиль Исхаков.

Он добавил, что вопросы финансирования мечети должны быть хорошо продуманы еще до начала строительства.

— Мы не можем брать деньги от государства, у нас государство и религия разделены. Поэтому эту работу надо выполнить так, чтобы мог образоваться и экономический механизм. Когда он образуется, то можно рассматривать и место для расположения мечети. Это дело нелегкое, – отметил советник татарстанского президента.