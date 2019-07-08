Саудовская Аравия депортировала 858 355 нелегалов с ноября 2017 года

С ноября 2017 года Саудовская Аравия депортировала по меньшей мере 858 355 нелегальных иностранцев в ходе общенациональной операции, в результате которой более 3,44 миллиона человек были задержаны в различных частях Королевства за нарушение правил проживания и трудовых норм.

Министерство внутренних дел КСА сообщило, что до четверга, 4 июля, силы безопасности задержали в общей сложности 3 443 455 экспатриантов в ходе кампании, названной «Нация, свободная от нелегалов».

Кампания была начата в середине ноября 2017 года с участием 19 министерств и ведомств, в том числе Министерства труда и социального развития и Главного управления паспортов.

Чиновники сообщили, что 2 684 975 человек были арестованы за нарушение режима проживания, 531 195 за несоблюдение трудового законодательства и 227 285 за попытку нарушения безопасности границ.

Они сказали, что 58 032 человека были арестованы во время попытки проникновения в королевство через его южные границы. Около 47 процентов нарушителей были йеменцами, 50 процентов эфиопов и 3 процента из различных других стран.

Согласно источникам кампании, 2511 человек были пойманы при попытке незаконно покинуть королевство, в то время как 3988 человек были обвинены в помощи нелегала через обеспечение жильем и транспортом. Среди них было 1372 гражданина Саудовской Аравии, из которых 1331 человек был освобожден после того, как подвергся наказанию, а 41 человек все еще находится под следствием.

Источники сообщили, что 13 000 нелегальных экспатриантов, в том числе 11 047 мужчин и 1 953 женщины, в настоящее время содержатся в различных центрах содержания под стражей в стране.

Они сообщили, что 446 179 нарушителей были направлены в их соответствующие посольства и консульства для выдачи им проездных документов, в то время как 569 346 человек выполнили бронирование авиабилетов для окончательного выезда из Королевства.