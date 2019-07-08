Иран намерен превысить лимит обогащения урана до уровня 2015 года

Иран в воскресенье объявил, что "через несколько часов" начнет обогащать уран сверх лимита, установленного ядерной сделкой 2015 года с мировыми державами .

Этот шаг стал частью попытки Ирана оказать давление на Европу, чтобы спасти соглашение после того, как Соединенные Штаты вышли из соглашения в прошлом году и вновь наложили штрафные санкции на Тегеран, в том числе на его нефтяной и банковский сектора.

Бехруз Камалванди, представитель иранского агентства по атомной энергии, заявил, что техническая подготовка к новому уровню обогащения будет завершена «в течение нескольких часов, и начнется обогащение более 3,67 процента».

«А завтра рано утром, когда МАГАТЭ [ядерное агентство ООН] возьмет образец, мы выйдем за пределы 3,67 процента», - сказал он журналистам в Тегеране.

Аббас Арагчи, заместитель министра иностранных дел Ирана, заявил, что Тегеран будет продолжать сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если подписавшие договор не защитят его от санкций США, введенных президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что важное соглашение, заключенное в 2015 году, предложило Ирану снятие глобальных санкций в обмен на сдерживание его ядерной программы. В соответствии с пактом Иран согласился обогащать уран не более чем до 3,67 процента, что достаточно для производства электроэнергии, но намного ниже оружейного уровня в 90 процентов.

Иран отрицает, что хочет создать ядерное оружие, но ядерное соглашение стремилось предотвратить саму возможность, ограничивая обогащение и запасы урана Тегераном до 300 кг. 1 июля иранские инспекторы и инспекторы Организации Объединенных Наций признали, что Тегеран накопил больше низкообогащенного урана, чем было согласовано в рамках ядерного соглашения.

В тоже время министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем посте заявил, что все шаги Тегерана были «обратимыми», если только европейские страны будут выполнять свои обязательства.