Афганистан: взрыв в Газни и переговоры в Дохе

Афганские талибы* убили по меньшей мере восемь силовиков кабульского режима и шесть мирных жителей в результате взрыва бомбы в центральном Афганистане. Ранено около 200 человек, включая десятки детей в соседней школе.

Атака смертника в провинции Газни в воскресенье случилась на фоне общеафганской мирной конференцией, в которой участвуют талибы, и которая началась в Катаре с целью положить конец многолетнему насилию и укрепить доверие между афганским гражданским населением и вооруженной группой.

Афганские официальные лица заявили, что бомба была направлена ​​против главного разведывательного подразделения страны - Национального управления безопасности (НУБ).

Сотрудники здравоохранения в Газни сказали, что 13 взрослых, включая восемь членов НУБ, и ребенок были убиты. По меньшей мере 60 детей, посещающих занятия в частной школе возле места взрыва, были среди 180 раненых.

«Число жертв может возрасти, поскольку это не последний доклад о раненых в результате мощного взрыва», - сказал Захер Шах Некмаль, глава департамента здравоохранения в провинции Газни.

Талибы взяли на себя ответственность за нападение.

«Десятки офицеров НУБ были убиты или ранены», - заявил представитель группы Забихулла Муджахид в своем заявлении.

Взрыв в многолюдном районе города Газни стал последним в волне почти ежедневных нападений талибов, которые теперь господствуют над более чем половиной Афганистана и продолжают усиливать нападения на силы кабульского режима, несмотря на активизацию усилий США по достижению мирного соглашения, чтобы закончить многолетнюю войну.

Благотворительная группа «Спасем детей» осудила нападение.

«Это просто неприемлемо, и мы настоятельно призываем все вооруженные группы в Афганистане подумать о будущих поколениях и прекратить убивать и калечить ни в чем не повинных детей», - заявил директор группы по стране Онно ван Манен.

«Дети не просили об этой войне. Они не должны платить за нее окончательную цену. Настало время остановить войну с детьми».

Мирные переговоры

Талибан, который неоднократно отказывался вести переговоры с поддерживаемым Западом правительством президента Ашрафа Гани, согласился присоединиться к внутриафганскому саммиту в столице Катара, Дохе, при условии, что эти лица будут присутствовать в личном качестве.

Около 60 высокопоставленных афганских деятелей и активистов находились в Дохе, чтобы встретиться с представителями талибов во время двухдневной конференции, организованной представителями Германии и Катара при поддержке американских переговорщиков.

Переговоры между США и талибами в Дохе были приостановлены на два дня, чтобы провести внутриафганский саммит. Официальные представители США и талибов соберутся во вторник.

Воюющие стороны начали седьмой раунд мирных переговоров на позапрошлой неделе, которую специальный посланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад назвал самой продуктивной сессией на сегодняшний день.

Он сказал, что был достигнут существенный прогресс по всем четырем частям мирного соглашения: контртеррористические гарантии, вывод войск, участие во внутриафганских переговорах и постоянное и всеобъемлющее прекращение огня.

Однако, военный конфликт и нападения на гражданских лиц усилились, даже несмотря на тот факт, что дипломатический процесс набирает обороты, вызывая огромное беспокойство у некоторых афганцев по поводу важности проведения мирных переговоров с талибами.

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