Российский суд продлил арест крымскому татарину из Севастополя

Северо-Кавказский окружной военный суд в российским Ростове-на-Дону еще на полгода продлил арест фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир»* Энверу Сейстосманову, которого удерживают в СИЗО Симферополя, сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.
Ожидается, что в ближайшее время Сейтосманова этапируют в Ростов-на-Дону для рассмотрения дела по существу.
«Также суд назначил рассмотрение дела на 10 июля и принял решение об этапировании его из СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону. Но заседание практически со 100% вероятностью не состоится, потому что его не успеют этапировать за оставшееся время. Он передает привет и благодарит за поддержку», — рассказал Легостов.
По словам адвоката, следствие ужесточило его подзащитному обвинение: с участия на организацию ячейки «Хизб ут-Тахрир». Он таже добавил, что в деле Сейтосманова будет один засекреченный свидетель, которого обвиняемый якобы склонял к участию в «Хизб ут-Тахрир» и проводил с ним обучение.
Напомним, что братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая 2018 года в Тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.
Эрнеса впоследствии отпустили, а Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. На следующий день Ленинский районный суд Севастополя арестовал Энвера Сейтосманова.
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