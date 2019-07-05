Российский суд продлил арест крымскому татарину из Севастополя

Северо-Кавказский окружной военный суд в российским Ростове-на-Дону еще на полгода продлил арест фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир»*​ Энверу Сейстосманову, которого удерживают в СИЗО Симферополя, сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.

Ожидается, что в ближайшее время Сейтосманова этапируют в Ростов-на-Дону для рассмотрения дела по существу.

«Также суд назначил рассмотрение дела на 10 июля и принял решение об этапировании его из СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону. Но заседание практически со 100% вероятностью не состоится, потому что его не успеют этапировать за оставшееся время. Он передает привет и благодарит за поддержку», — рассказал Легостов.

По словам адвоката, следствие ужесточило его подзащитному обвинение: с участия на организацию ячейки «Хизб ут-Тахрир». Он таже добавил, что в деле Сейтосманова будет один засекреченный свидетель, которого обвиняемый якобы склонял к участию в «Хизб ут-Тахрир» и проводил с ним обучение.

Напомним, что братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая 2018 года в Тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.

Эрнеса впоследствии отпустили, а Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. На следующий день Ленинский районный суд Севастополя арестовал Энвера Сейтосманова.

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