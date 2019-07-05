Дагестанский минюст отклоняет все уведомления об акциях в защиту Абдумумина Гаджиева

Министерство юстиции Дагестана отклонило все семь уведомлений, поданных сторонниками журналиста Абдулмумина Гаджиева о проведении публичных акций в его поддержку.

По мнению заявителей минюст отказывает им намеренно, однако инициативная группа не собирается сдаваться и намерена дальше продолжать подавать заявки на проведение акций в поддержку Гаджиева.

"В парке 50-летия Победы оказывается ярмарка товаропроизводителей проходит, а на центральной площади якобы нельзя проводить акции потому, что там находятся здания где размещены органы власти. На улице Танкаева нам не разрешили провести акцию, так как там рядом школа и Береговая база бригады надводных кораблей. Каждый раз они придумывают очередную причину и отказывают, но мы будем продолжать бороться за наши права", - цитируют "Кавказ.Реалии" юриста Арсена Магомедова, одного из заявителей.

Напомним, что ранее Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева и ещё двух фигурантов дела Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова на два месяца по подозрению в финансировании терроризма и участии в террористической организации.