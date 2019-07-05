Новый порт Танжера превратит Марокко в коммерческие ворота Африки

Сразу два эксперта заявили, что Танжир Мед - новый порт в марокканском прибрежном городе - превратит страну в коммерческие и инвестиционные ворота на африканском континенте и добавит важный экономический аспект городу.

Салман Бонаамане, глава отдела исследований и статистики Dar Al-Maarif, сказал, что «новое расширение Танжир Мед сделает Марокко воротами для международных инвестиций на африканском континенте».

Бонаамане добавил, что «порт предназначен для логистики компаний и промышленных сил, желающих инвестировать в Африку».

Он утверждает, что, расширяя этот порт, Марокко стремится стать стратегическим регионом, локомотивом, воротами и платформой для инвестиций в Африку. Таким образом, марокканские власти планируют стать важным торговым партнером, а не просто предоставить транзитную зону для внешних игроков.

Эксперт по экономическим вопросам Омар Кеттани подтвердил, что порт достигнет экономического динамизма после преобразования города Танжер к северу от Марокко из обычного города в промышленную и коммерческую зону.

Кеттани подчеркнул, что порт уже придал Танжеру важное экономическое измерение, чтобы осуществить смещение концентрации промышленности из города Касабланка в другие регионы.

Он отметил, что Танжер Мед предоставляет возможность Марокко воспользоваться своим уникальным географическим положением.

Экономический аналитик объяснил, что порт является крупнейшей торговой станцией для ближайшего мирового рынка, то есть рынка ЕС, и предлагает самый простой способ связи с Западной Африкой.

Он подчеркнул, что будущее мировой экономики - в Африке. Таким образом, Танжер станет точкой мировой торговли на континенте, особенно в Западной Африке.

Кеттани указал, что все торговые узлы, направленные в Африку, будут проходить через Танжер Мед.

Марокко объявило в конце июня 2019 года о начале строительных работ в Танжере, чтобы превратить его в крупнейший в своем роде порт на побережье Средиземного моря и Атлантического океана.

В прошлый четверг король Марокко Мухаммад VI открыл второй этап строительства Танжер-Мед, который, как ожидается, будет приносить доход в казну страны, начиная со второй половины 2019 года.

До начала новых работ по расширению общий объем грузов, перевезенных в порту в течение 2018 года, достиг более 52 240 млн. тонн, т.е. на 2% больше по сравнению с 2017 годом.

Танжир Мед - это международный логистический портал в Гибралтарском проливе, который связан с 186 портами по всему миру в 77 странах.