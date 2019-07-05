Индонезийцы подали в суд на свое правительство за загрязнение воздуха

Жители столицы Индонезии в четверг (4 июля) подали в суд на свое правительство по поводу токсичных уровней загрязнения воздуха, которые регулярно накрывают город.

В течение большей части прошлого месяца Джакарта была окутана опасным смогом. Показания качества воздуха регистрируют высокую концентрацию вредных микроскопических частиц, известных как PM2.5.

Обеспокоенные тем, как ухудшается загрязнение воздуха, группа из 31 заинтересованного жителя подала в суд на президента Джоко Видодо, а также на министерство окружающей среды и лесного хозяйства, министерство здравоохранения и губернатора Джакарты.

Истцы - в том числе активисты, офисные работники и водители мотоциклетных такси - хотят повысить осведомленность о проблеме и заставить правительство действовать.

«(Правительство) пренебрегло правом людей дышать здоровым воздухом», - заявил журналистам адвокат Нельсон Никодимус Симамора после подачи иска.

«Они не поддерживают качество воздуха на достаточно здоровом уровне для 10 миллионов человек, живущих здесь».

Из-за ядовитого смога Джакарта считалась самым загрязненным городом в мире в течение нескольких дней подряд в прошлом месяце, заставляя жителей носить маски, и вызывая бурю критики в адрес правительства в социальных сетях.

Air Visual, независимый онлайн-монитор индекса качества воздуха (AQI), 25 июня поставил Джакарту на «очень вредный» уровень - 231, что выше, чем заведомо грязные города, такие как столица Индии Нью-Дели и Пекин в Китае.

Экологические группы объясняют загрязнение воздуха смесью выхлопов автомобилей, дыма и выбросов от угольных электростанций, которые окружают большую Джакарту.

«Гринпис Индонезия» на прошлой неделе рекомендовал людям носить маски, чтобы защитить себя от респираторных заболеваний.

«Количество нездоровых дней в 2018 году вдвое выше, чем в 2017 году», - сказал AFP Бондан Андрияну, участник группы.

«Правительство должно признать проблему, они все еще используют устаревшее регулирование 90-х годов».

Общественное недовольство растет, особенно в Интернете, где пользователи социальных сетей размещают фотографии города, покрытого серой дымкой.

«Как мать двоих детей я беспокоюсь о проблеме загрязнения воздуха», - рассказала AFP 35-летняя офисная работница Дита Надин.

«Правительство должно устранить причину проблемы ... как долго мы позволим этой проблеме продолжаться?»

Министерство охраны окружающей среды не сразу отреагировало на запросы AFP о комментариях по иску, но глава экологического агентства Джакарты Андоно Варих постарался преуменьшить проблему.

В понедельник он опроверг, что в Джакарте было наихудшее загрязнение воздуха в мире, сообщила газета Jakarta Post, сославшись на более низкие показатели правительства, установленные с использованием другой методологии.