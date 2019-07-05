Судан: военные и оппозиция достигли соглашения

Правящие генералы Судана и коалиция протестных и оппозиционных группировок достигли наконец-то соглашения о разделении власти в течение переходного периода до выборов, что может привести к выходу из политического тупика спустя несколько месяцев после свержения в апреле авторитарного президента Омара аль-Башира.

Обе стороны договорились создать совместный военно-гражданский суверенный совет, который будет править страной по ротации «в течение трех или более лет», заявил на пресс-конференции в пятницу посредник от Африканского союза (АС) Мохамед Хасан Лебатт.

В соответствии с соглашением пять мест будут предоставлены военным, а пять - гражданским лицам, и дополнительное место будет предоставлено гражданскому лицу с военным образованием.

Правящий Переходный военный совет (ПВС) и гражданские лидеры также договорились начать «прозрачное и независимое расследование» насилия, начавшегося 3 июня, когда оппозиционных демонстрантов были убиты в результате жестокого военного подавления лагеря протеста в столице, Хартуме.

Омар аль-Дегэйр, лидер «Сил за свободы и перемены», зонтичной группы оппозиционных организаций, сказал, что соглашение «открывает путь для формирования институтов переходной власти, и мы надеемся, что это начало новой эры».

Заместитель главы ПВС генерал Мохамед Хамдан Дагало, широко известный как Хемети, приветствовал сделку, которая, по его словам, будет всеобъемлющей.

«Мы хотели бы заверить все политические силы, вооруженные движения и всех тех, кто участвовал в переходе, от молодых мужчин и женщин ... что это соглашение будет всеобъемлющим и никого не исключит», - добавил Дагало, который также возглавляет военизированное подразделение Сил быстрой поддержки. Именно это ополчение обвиняют демонстранты в подавлении сидячей забастовки возле военного штаба.

Наблюдатели отмечают, что соглашение станет лишь первым шагом в очень долго и непростом процессе, а некоторые и вовсе называют его «пиаром», пока в совете остаются люди вроде Абдуль-Фаттаха аль-Бурхана и Хемети. Однако сомнительно, что может быть еще лучшее соглашение, которое удовлетворит все стороны.

Сделка была заключена после двух дней переговоров, последовавших за провалом предыдущего раунда из-за разгона протестного лагеря. Оппозиционные медики утверждают, что в результате разгона 3 июня и последующего насилия было убито более 100 человек. По официальным данным, число погибших составляет 62 человека.

ПВС и оппозиционная коалиция неделями обсуждали вопрос о том, какую форму должно принять переходное правительство Судана после того, как военные свергли Аль-Башира в результате массовых протестов против его 30-летнего правления.

Протестующие остались на улицах после свержения Аль-Башира, опасаясь, что генералы намерены ухватиться за власть или сохранить некоторую форму авторитарного правления.

Африканский союз и соседняя Эфиопия активизировали посреднические усилия, чтобы положить конец кризису, и переговоры возобновились в начале этой недели после массовых акций протеста на прошлых выходных, в ходе которых десятки тысяч демонстрантов заполнили улицы главных городов Судана.