Представителем главы Чечни в мусульманских странах стал заммуфтия Турко Даудов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил заместителя муфтия республики Турко Даудова своим представителем в мусульманских странах, сообщает издание «Чечня сегодня».

"Вы много лет проживали на Ближнем Востоке, имеете огромный опыт работы на Ближнем Востоке. Посоветовавшись с муфтием Чечни, дорогим братом Салахом Межиевым мы решили поручить вам ответственную должность представителя Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах в ранге помощника главы ЧР", - цитирует Кадырова издание.

Кадыров отмечает, что Чечне необходимо наладить более тесное взаимодействие с исламским миром. Поездки правительственных делегаций или комиссий должны согласовываться и координироваться с представителем ЧР, поясняет он.

"В мусульманских странах только недавно стали лучше понимать происходящие в Чечне процессы. Изменения произошли благодаря проделанной на разных уровнях большой работе и установившимся связям. Налажены дружеские, братские отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ, Иорданией, Бахрейном, другими странами", - заявил глава Чечни.