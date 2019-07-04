Таджикистан: офисы партии власти строят на "пожертвования"

Пожертвование (садака) это всегда благое дело, за которое люди получают награду от Всевышнего Аллаха. Но только если пожертвования идут тем, кто в них нуждается — мечетям, школам, больницам и т. д.

В Таджикистане же решили, что в один ряд с мечетями и больницами надо поставить и офис для правящей партии. Так в Матчинском районе Согдийской области Таджикистана за счет пожертвований будет построено новое здание для правящей Народно-демократической партии (НДПТ), сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Районный офис НДПТ планируют сдать до конца года. По предварительным подсчетам, строительство двухэтажного здания для местного подразделения правящей партии обойдется в 500 тысяч сомони ($53 тыс.). Средства выделят члены НДПТ, а также местные благотворители. Кто эти люди — не указывается.

НДПТ является единственной партией в Таджикистане, имеющей свои офисы в столице и регионах республики. Собственные здания партия имеет в 18 городах и районах страны, в других она арендует помещения.

Впрочем, тут без всяких иллюзий понятно какого рода будут эти «пожертвования». Еще в январе этого года стало известно, что сотрудников госучреждений Шахритузского района (юг Таджикистана), в основном врачей и учителей, обязали перечислить однодневный заработок на строительство местного офиса НДПТ. Ранее появилась информация о том, что в ближайшие два года новое здание для правящей партии построят и в центре Душанбе, на улице Саддридина Айни.

Зачем собирать «пожертвования» на офис правящей партии, лидером которой является сам президент Эмомахи Рахмон, с учителей и врачей? Смысл это имеет только если «пожертвования» это такой неологизм для слова «дань» или хотя бы «налог». Тогда все встает на свои места.