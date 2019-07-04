Эфиопский бунт в Израиле: темнокожие евреи протестуют против расизма в еврейском государстве

В Израиле продолжаются протесты эфиопских евреев, вызванные убийством молодого человека эфиопского происхождения. Как сообщают, эфиопа застрелил полицейский офицер, находившийся не при исполнении. Сам инцидент вызвал новые обвинения израильской полиции в расизме.

Согласно заявлению полиции во вторник толпы эфиопских израильтян столкнулись с полицией и перекрыли автомагистрали как минимум на 15 перекрестках по всей стране. Ранены 47 офицеров и 60 демонстрантов.

Тысячи автомобилистов застряли в огромных пробках.

Все началось с убийства несколькими днями ранее Соломона Тека, 19-летнего израильтянина эфиопского происхождения. Сообщается, что группа эфиопских подростков подралась в парке, а офицер полиции, который находился там же как частное лицо, попытался их успокоить. В итоге один из молодых людей получил пулю в голову - полиция утверждает, что непреднамеренно: якобы выстрел был произведён в землю, но пуля отрикошетила.

Однако, это далеко не первый инцидент такого рода. Ранее, в этом году, полицейский застрелил другого представителя эфиопской общины, и как считают его родные, полицейский выстрелил тогда, когда можно было успокоить подозреваемого электрошоком или выстрелом в воздух.

В обоих случаях, считает эфиопская община, убийств не произошло бы, если бы убитые не были чернокожими африканцами.

Убийство Соломона Тека вызвало гнев среди членов эфиопской общины, которые говорят, что их молодые люди живут в постоянном страхе преследований со стороны полиции, потому что они чернокожие.

Десятки протестующих в Хайфе заблокировали движение на центральном перекрестке, поскольку возмущенные автомобилисты гудели рогами и полиция наблюдала с безопасного расстояния.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы полиция прекратила убивать людей из-за цвета их кожи», - заявил AFP один из протестующих, назвавшийся Менгисто.

«Мы не знаем, произойдет ли это снова или нет», - сказал 26-летний парень о стрельбе в воскресенье.

«Но нам нужна уверенность в том, что государство или полиция дают нам гарантии, что этого не произойдет».

Эти слова лучше понять, если вспомнить, что за последние пять лет 15 израильтян были застрелены полицейскими в похожих инцидентах. Большинство из них были эфиопами, арабами, либо евреями с Ближнего Востока (похожими на арабов). Ни один полицейский не был наказан.

Корреспонденты AFP сообщили, что полиция разрешила демонстрантам перекрывать дороги в некоторых местах, стараясь свести к минимуму прямые столкновения.

Но позже вечером, после того, как обновленные данные показали большое количество раненых офицеров, полиция заявила, что они больше не позволят протестующим действовать насильственно и грабить имущество.

«Соответственно, полиция применяет силу, чтобы расчистить все дороги», говорится в заявлении полиции.

Позднее во вторник премьер-министр Биньямин Нетаньяху выпустил видеоролик, в котором говорится, что «все оплакивают трагическую смерть Соломона Тека».

Признавая, что «есть проблемы, которые необходимо решить», Нетаньяху призвал демонстрантов «прекратить блокирование перекрестков».

«Я прошу вас, давайте вместе решать проблемы, придерживаясь закона», - сказал он.

Эфиопская еврейская община Израиля насчитывает около 140 000 человек, в том числе более 50 000 родившихся в стране.

Большинство из них являются потомками общин, отрезанных от еврейского мира на протяжении веков, и которые были с опозданием признаны в качестве евреев религиозными властями Израиля.

Израиль принял десятки тысяч эфиопских евреев в 1980-х и 1990-х годах.

Тем не менее, община эфиопских евреев постоянно является объектом расистских инцидентов. Для большинства евреев эфиопские евреи-фалаши культурно гораздо более далеки даже, чем палестинские арабы. Заодно они же постоянно являются живым напоминанием того, что еврейская нация, представляемая как «форпост западной цивилизации», является конструктом, включающим в себя африканские и ближневосточные элементы — гораздо больше, чем это хотелось бы признать европейским и американским евреям-ашкеназам. Представьте себе, что вы разрываетесь от высокомерия и гордости за свою "цивилизованность" по сравнению с "палесами" и "арабьем", а тут выясняется, что идея вашего же государства требует, чтобы вы поделились местом в доме с людьми, которые спички то впервые увидели только в Израиле.

Двойственность положения эфиопских евреев в Израиле выражается как в оголтелом расизме многочисленных еврейских комментаторов в соцсетях, так и в нерешительности израильских властей, которые действуют гораздо жестче, когда бунтуют арабы.