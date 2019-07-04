"Авиаудар по мигрантскому лагерю в Ливии может быть военным преступлением" - посол ООН

Совет Безопасности ООН не смог осудить страшный авианалет на центр задержания мигрантов в столице Ливии Триполи, несмотря на глобальное возмущение нападением, в результате которого погибли 44 человека и ранены 130 человек.

Ранее посол Организации Объединенных Наций в Ливии Гассан Саламе осудил воздушный налет, заявив, что он "явно может представлять собой военное преступление".

Атака в ранние часы среды усилила обеспокоенность по поводу политики Европейского союза по объединению усилий с ливийскими ополченцами для блокирования пересечения Средиземного моря беженцами и мигрантами, что часто оставляет их во власти жестоких торговцев людьми или помещает в ужасные условия содержания в центрах, которые к тому же находятся около линии фронта.

Это также может привести к усилению давления на Халифу Хафтара, чьи войска начали наступление с целью захвата столицы в апреле. Признанное ООН в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ) обвинило силы Хафтара в совершении нападения на лагерь для мигрантов.

По данным Миссии ООН по поддержке в Ливии, в результате воздушного налета погибли по меньшей мере 44 человека и более 130 ранены.

«Абсурд этой продолжающейся сегодня войны привел эту ужасную кровавую бойню к ее самым отвратительным и самым трагическим последствиям», - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал провести независимое расследование «возмутительных» бомбардировок.

Его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь осуждает «этот ужасный инцидент в самых строгих выражениях» и хочет, чтобы виновные в нападении были привлечены к ответственности.

Что касается Совета безопасности ООН, то он заседал более трех часов, чтобы обсудить воздушные атаки, но его члены так и не смогли прийти к какому-либо заключению относительно того, следует ли предпринимать какие-либо действия.

«Похоже, что ООН не собирается делать ничего, кроме осуждения, что довольно печально, учитывая, что то, что происходит в Ливии, может создать очень серьезный опасный прецедент во всем мире», - говорит Хафез аль-Гвелл из Университета Джона Хопкинса.

Впрочем, Аль-Гвелл заметил, что ООН не удалось даже осудить агрессию Хафтара, который пытается захватить столицу правительства, признанного самой ООН.

«Это признак серьезного провала, произошедшего в ООН на самом высоком уровне. Это может сигнализировать о том, что любому полевому командиру в мире или потенциальному полевому командиру такое действие может сойти с рук».

Сообщается, что оставшиеся в живых мигранты находятся в состоянии шока. Чиновники УВКБ ООН призывают к немедленной эвакуации всех беженцев из разбомбленного лагеря.

Между тем, согласно заявлению властей, в среду было прекращено воздушное движение в единственном действующем аэропорту Триполи, Митиге, после очередного воздушного удара.