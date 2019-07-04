В Бангладеш за нападение на Хасину приговорили к пожизненному заключению 9 человек

Бангладешский суд приговорил девять оппозиционных активистов к смертной казни и еще 25 к пожизненному заключению за нападение на поезд с политическим лидером Шейх Хасиной 24 года назад.

Нынешняя премьер-министр, а тогда лидер оппозиции Хасина ехала на пассажирском поезде, который был атакован на железнодорожной станции Пакши 23 сентября 1994 года.

Нападавшие стреляли и бросали бомбы в поезд, ранив десятки людей, хотя сама Хасина не пострадала.

Основная оппозиционная Бангладешская националистическая партия, возглавляемая главной соперницей Хасины и бывшей премьер-министром Халедой Зия (да, в Бангладеш политика это такая женская «игра престолов»), подвергла критике приговор в среду, назвав его политически мотивированным.

В среду суд первой инстанции Пабны также приговорил еще 13 человек к 10 годам лишения свободы по делу, возбужденному в соответствии с Законом о взрывчатых веществах 1908 года.

Обвинение и местные лидеры правящей Лиги Авами выразили удовлетворение тем, что правонарушители были осуждены, даже несмотря на то, что завершение процесса заняло 24 года.

Секретарь офиса БНП в Пабне Джахирул Ислам сказал, что все осужденные являются лидерами и активистами их партии и связанных с ней органов.

Генеральный секретарь БНР Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил, что приговор был «продиктован» и «жесток», и утверждал, что нападение на поезд было организовано с целью создать политическую проблему.

«Приговор является частью политики правительства по устранению БНП с использованием суда», - добавил лидер БНП.

Хасина выиграла свой четвертый срок на последних выборах в Бангладеш в конце декабря.

На фоне беспокойства о том, что абсолютная победа на выборах позволит ей стать более авторитарной, она поклялась, когда парламент открылся, что допустит критику со стороны оппозиции.

Основной оппозиционный альянс получил только семь из 300 мест в парламенте. Партия Зии - главный партнер альянса.

Хасина и Зия правили страной попеременно с 1991 года, когда демократия вернулась после девяти лет военного правления. Зия отбывает два коррупционных приговора по делам, которые она считает политически мотивированными.

По меньшей мере 19 нападений или попыток убийства были предприняты против Хасины, старшей дочери основателя страны Шейх Муджиба Рахмана, который был жестоко убит вместе с несколькими членами семьи в результате государственного переворота в 1975 году.