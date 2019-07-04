Путин после 2024 года: уходить не собирается

Опубликованное сегодня интервью, данное Путиным итальянской газете Corriere della Sera убедительно демонстрирует тщетность надежд на новую перестройку, демократизацию и т.п., которые некоторые питают в связи с ожидаемым ими "трансфертом" власти после 2024 года.

Так, отвечая на вопрос журналиста о своих планах к тому моменту, хозяин Кремля ясно дал понять, что никуда уходить не собирается. "Пока рано об этом говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой головокружительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь" - сказал он.

При этом, как видно, падение популярности, фиксируемое в результатах последних опросов даже официозных агентств вроде ВЦИОМ, его волнует мало. "Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно — падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей".

Иначе говоря, Путин будет оставаться столько, сколько сочтет нужным, исходя из "экономических реалий" и "внешних ограничителей", то есть, скорее всего - пожизненно.

При этом, по его убеждению, он проводит "очень взвешенную, реалистичную политику".