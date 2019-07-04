В ОАЭ в этом году пройдут крупнейшие выборы в истории страны

В ОАЭ в этом году пройдут крупнейшие на сегодняшний день выборы - в октябре более 330 000 эмиратовцев смогут проголосовать за места в Федеральном национальном совете.

Имена 337 738 граждан, имеющих право голоса, были обнародованы в воскресенье Национальной избирательной комиссией. Список коллегии выборщиков имеет на 50 процентов больше избирателей по сравнению с предыдущими выборами.

Во время последних выборов в ФНС в 2015 году лишь около 224 000 эмиратов имели право голоса, по сравнению с 129 000 в 2011 году и с менее чем 7 000 в 2006 году.

«Увеличение числа членов коллегии выборщиков является еще одним шагом на пути политического расширения прав и возможностей ОАЭ», - сказал Абдур-Рахман аль-Увайс, государственный министр по делам ФНС и председатель избирательной комиссии.

«Это усиливает заинтересованность руководства страны в предоставлении гражданам возможности участвовать в процессе принятия решений».

Список этого года также включает более широкое включение женщин и молодежи: женщины-эмиратовки составляют 50,62 процента, а люди в возрасте от 21 до 40 лет - 61,32 процента.

Согласно опубликованному списку 101 549 избирателей живут в Абу-Даби, 60 772 в Дубае, 64 293 в Шардже, 10 165 в Аджмане, 6 653 в Умм аль-Кувейна, 55 289 в Рас Аль Хайме и 39 017 в Фуджейре. Каждый человек из этого списка может голосовать и выдвигаться сам.



Что такое ФНС?

Федеральный национальный совет является одним из пяти федеральных органов власти, учрежденных конституцией ОАЭ. Первое заседание ФНС прошло 2 декабря 1972 года, через год после создания федерации.

Совет состоит из 40 членов, восемь из которых женщины. Спикер совета, доктор Амаль аль-Кубайси, также женщина.

Члены совета представляют население ОАЭ через каждый из эмиратов - Абу-Даби и Дубай по восемь человек, Шарджа и Рас-эль-Хайм по шесть, а у Аджмана, Фуджейры и Умм аль-Кувейн по четыре.

Они доводят проблемы эмирата до совета для обсуждения и передают эти проблемы министрам, вызванным на допрос.

Основные функции ФНС включают принятие, внесение поправок или отклонение проектов федеральных законов, обсуждение международных договоров и соглашений и предложение рекомендаций по общим вопросам, поднятым в ходе сессий.

Федеральные законопроекты должны сначала пройти через ФНС для рекомендаций, когда члены совета могут вносить поправки в законы, чтобы удовлетворить потребности граждан. Затем законопроекты направляются в Кабинет министров для рассмотрения и утверждения.

С 2006 года половина членов была избрана гражданами ОАЭ на четырехлетний срок, а другая половина назначена правителями семи эмиратов.

На выборах 2015 года 78 из 252 кандидатов были женщины. Женщины также представляли 48 процентов всех избирателей, а 67 процентов избирателей были моложе 40 лет.

В общем ФНС по прежнему напоминает классический механизм шуры, или совещательного органа, больше, чем парламент в современных демократиях. Но при этом с каждыми новыми выборами расширяется участие населения в назначении членов совета. В итоге получается консультативная демократия.