РПЦ в Латвии: двойные стандарты и принцип бумеранга

Иларион Алфеев (на фото - рядом с Кириллом Гундяевым), глава отдела внешних церковных связей РПЦ МП, обрушился на парламент Латвии с критикой за недавно принятый закон.

Согласно этому закону, лица, занимающие руководящие должности в религиозных организациях на территории этой страны, должны быть ее гражданами. Подобное решение Алфеев назвал "очень грубым вторжением в то, что является абсолютной прерогативой церкви".

"По какому праву государство может диктовать церкви, кто должен быть ее главой? Но когда это происходит в Латвии, все молчат", - восклицает рупор РПЦ. И для убедительности добавляет: "Представьте, что бы означало для многомиллионной Русской православной церкви, если бы было сказано, что ее главой может стать только гражданин Российской Федерации? А как же тогда наша украинская, молдавская паства?".

Когда читаешь такое, вспоминается современная русская поговорка: "Наглость - второе счастье". И очень хочется спросить главу отдела внешних сношений РПЦ: а с чьей же подачи российские силовики еще на заре прихода Путина к власти и насаждения в России "скреп" развязали борьбу с любым иностранным присутствием среди конкурентов РПЦ? По чьему же заказу стали удалять из России не только иностранных исламских проповедников, фонды, издательства, образовательные учреждения, но также и протестантских и даже католических? Неужели они это все придумали сами? Ай-яй-яй... А почему же тогда РПЦ не сочло нужным вступиться за своих коллег?

Алфеев возмущается тому, что действуй логика латвийского закона в России, и главой РПЦ не мог бы стать иностранец. Но, насколько нам известно, товарищ Гундяев хоть и был избран на поместном соборе РПЦ ее патриархом голосами украинских и белорусских граждан, но сам все-таки является гражданином РФ.

Но поставим этот вопрос иначе: а как бы себя вела вся вдохновляемая РПЦ медийно-экспертная братия, если бы иностранец стал главой не российских православных, а российских мусульман? Например, гражданин Турции или Катара? Да, к тому же, не знающий государственного языка России, подобно тому, как многие деятели РПЦ в той же Латвии не знают латышского языка? Риторический вопрос, не правда ли?

Еще раз напомним - из исламского пространства России не только удалено подавляющее большинство иностранных проповедников, не успевших обзавестись ее гражданством (а иным не помогло и это). В ней просто взяли и запретили исламские сообщества, имеющие иностранные происхождения и центры, как то "Нурджулар", "Таблиг джамаат" и т.п.

При этом РПЦ в Латвии никто не мешает подобрать на ответственные должности православных и русских из числа ее граждан, которых там сотни тысяч (всего русскоязычных граждан Латвии - порядка 350 тысяч). Исламским же джамаатам, имеющим иностранное происхождение, в России натурализироваться даже не позволили - их просто запретили.

Так что, цените европейский либерализм, господа из РПЦ.