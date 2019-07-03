Мартин Кочесоко обратился с заявлением о преступлении против себя

Черкесский активист Мартин Кочесоко, которого обвиняют в хранении наркотиков, обратился к правозащитникам и властям с заявлением о преступлении против себя.

Кочесоко в заявлении указывает, что категорически не признает себя виновным. Он просит провести расследование и привлечь задерживавших его сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии к ответственности.

В своем обращении черкесский общественник подробно излагает обстоятельства своего задержания и дальнейшего пребывания у силовиков. Также он разъясняет, что его деятельность находится "исключительно в культурном и историческом аспекте" и что он ее вел "открыто в рамках действующего законодательства".

Напомним, что в настоящее время Кочесоко является обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Сам он находится под домашним арестом по решению Верховного суда КБР.

Кочесоко был задержан 7 июня в Лескенском районе Кабардино-Балкарии. По версии следствия, в его автомобиле обнаружили наркотики. Соратники активиста настаивают: Кочесоко подкинули запрещенные вещества, чтобы он отказался от своей общественной деятельности. Сам Кочесоко вначале признался в совершении преступления, а затем заявил, что сделал это под страхом физической расправы со стороны силовиков.