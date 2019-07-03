Гаджиева и Дильмухаметова оставили под арестом

Последние два дня принесли новости, доказывающие что очередные разговоры об «оттепели» в России остаются преждевременными.

Вчера Кировский райсуд Уфы сегодня по ходатайству следствия ФСБ продлил арест известному башкирскому политику, активисту и публицисту Айрату Дильмухаметову до 6 сентября, сообщают Idel.Реалии.

Заседание суда было открытым, тем не менее, в кабинет судьи Розы Булатовой под предлогом нехватки места пустили только мать арестованного и его адвоката.

«— Следствие, ходатайствуя о продлении ареста, выдвигало все те же доводы, что и ранее — что он "может скрыться", "продолжить преступную деятельность" и так далее, — сообщил адвокат политика Алексей Захаров. — Новым обстоятельством было то, что Дильмухаметову 27 июня предъявили обвинения по ч.2 ст. 205.2 и по ч.1 ст.280 УК РФ. Это, на мой взгляд, специально делалось "под продление ареста", поскольку одна из статей относится к категории тяжких преступлений. Сами же по себе обвинения ничем не подтверждаются. Мы просили назначить Дильмухаметову домашний арест, либо наложить ограничения на пользование Интернетом. Но судья удовлетворила ходатайство следствия о продлении ареста, при этом постановление суда было просто переписано из ходатайства. Мы, разумеется, обжалуем это решение в Верховном суде республики».

Защитник добавил, что, по его мнению, арест Дильмухаметову продлевают в связи с идущей в республике избирательной кампанией, "чтобы полностью зачистить всё политическое пространство в республике" (8 сентября в Башкортостане пройдут выборы главы республики). Его сторонники целиком согласны с такой оценкой.

А уже сегодня стало известно, что Верховный суд Дагестана оставил под арестом редактора местной газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Арсена Шабанова.