Косова хочет Прешевскую долину

Президент Косова Хашим Тачи представил парламенту Косова предложение принять резолюцию с просьбой присоединить албанские муниципалитеты на юге Сербии - Прешево, Буяновац и Медведжа - к Косова.

В трех пунктах Тачи предлагает принять резолюцию, предусматривающую, что законные требования албанцев от этих трех муниципалитетов являются частью диалога между Белградом и Приштиной, а представители их политических партий - частью переговорной команды.

Тачи считает, что их вопрос должен решаться на каждом международном форуме, в котором принимают участие представители Косово, и что косовские институты, в сотрудничестве и координации с институтами Албании, должны совместно принять платформу для албанцев в Прешевской долине.

Тачи обращает внимание депутатов на необходимость уважать политическую волю албанцев, выраженную в референдуме о присоединении к Косово в 1992 году, подтвержденную борьбой Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца (АОПМБ).

Согласно этой резолюции Тачи, согласно Кохе, требования албанцев, «проживающих в своих домах в контролируемых сербами муниципалитетах: Прешево, Буяновац и Медведжа, согласно их воле к самоопределению, являются законными и соответствуют нормам международного права».

Тачи считает, что эти просьбы способствуют долгосрочной стабильности в регионе, установлению долгосрочного мира в регионе и открытию новой главы в отношениях между Белградом и Приштиной.

В этой резолюции институтам Косово рекомендуется поддерживать «законные требования албанцев трех муниципалитетов, проявлять большую осторожность и инклюзивные интересы, чтобы помочь албанцам в этом районе во всех сферах жизни и выполнить их законные требования».

Напомним, что Прешевская долина это термин, которым албанцы называют сербские общины Прешево, Буяновац и Медведжа, хотя сами сербы не признают эти общины единым регионом. В целом в Прешевской долине большинство составляют албанцы - в Прешеве более 90 %, в Буяноваце 55 %. Лишь в Медведже албанцы составляют этническое меньшинство (26 %). В 1992 г. местные албанцы организовали референдум о присоединении районов Прешево, Медведжа и Буяновац к тогда автономному краю Косово, но в Белграде референдум был признан неконституционным.

В 1999-2001 году регион стал ареной вооруженного конфликта между сербскими силовиками и бойцами Армии освобождения Прешева, Медведжи и Буяноваца, закончившийся победой сербов. Впрочем, несмотря на разоружение АОПМБ и возвращение мятежных территорий под свой контроль, Белград вынужден был пойти на уступки местному албанскому населению, предоставив ему гарантии гражданских прав и широкие условия самоуправления.



Прешевская долина, или по крайней мере общины с албанским большинством, часто упоминаются в контексте возможного будущего трансфера (обмена) территорий между Косова и Сербией — Белграду должен отойти косовский север, населенный преимущественно сербами, а Приштине южные албанские муниципалитеты Сербии.

Не исключено, что именно в этом контексте стоит рассматривать и нынешний шаг Хашима Тачи. Имея под руку стремительно милитаризирующуюся Сербию, постоянно угрожающую Косова через фактор защиты сербов на севере страны, хорошо иметь свой аналогичный рычаг давления. Тем самым Приштина повышает ставки и накал борьбы, а Прешевская долина может быть постоянным напоминанием для Белграда (и всего мира), что албанцам есть еще чем ответить на выпады сербов.