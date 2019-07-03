Десятки человек погибли в результате авиаудара по лагерю мигрантов в Ливии

По меньшей мере 40 человек погибли в результате воздушного налета на центр содержания беженцев и мигрантов в столице Ливии Триполи, сообщают представители органов здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.

Малек Мерсек, представитель государственной службы скорой медицинской помощи, заявил, что еще 80 человек были ранены в результате нападения поздно вечером во вторник.

В центре, расположенном рядом с военным лагерем в восточном пригороде Таджура, проживает более 600 человек, но в пострадавшей части находились около 150 мужчин-беженцев и мигрантов из африканских стран, таких как Судан, Эритрея и Сомали.

Правительство национального единства (ПНЕ) обвинило в нападении силы ливийского ренегата генерала Халифы Хафтара, чья самозваная Ливийская национальная армия (ЛНА) пытается взять Триполи последние три месяца.

«Это преступление произошло после заявлений командующего ВВС хафтаровской Ливийской национальной армии Мухаммада аль-Манфура, и поэтому именно он несет юридическую и моральную ответственность», - заявил министр внутренних дел Фатхи Башага государственному радио «Аль-Васат».

В понедельник Манфур заявил, что воздушная бомбардировка будет усилена из-за того, что «традиционные средства» для «освобождения Триполи» были исчерпаны, и призвал жителей держаться подальше от того, что он назвал «зонами конфронтации».

Очевидцы сообщает, что спасатели продолжают искать выживших, так как многие тела еще находятся под обломками. Фотографии, опубликованные ливийскими официальными лицами, показывают, как африканским мигрантам оказывают медицинскую помощь в больнице после нападения.

Это не первый случай, когда силы Хафтара атакуют центр для мигрантов. Он уже подвергался нападению в апреле, когда силы Хафтара начали свою кампанию по взятию Триполи.

Военные источники в правительстве говорят, что силы Хафтара регулярно совершают военные преступления, нападая на мирных жителей и жилые районы.

Ливия является ключевой отправной точкой для мигрантов из Африки и арабских стран, пытающихся добраться до Италии на лодке, но многих из них задерживает ливийская береговая охрана при поддержке Европейского союза.

Тысячи людей содержатся в государственных центрах содержания под стражей, которые, по словам правозащитных организаций, зачастую являются бесчеловечными условиями.

В Таджуре, к востоку от центра Триполи, расположены нескольких военных лагерей армии ПНЕ. Скорее всего именно поэтому она стала целью для авиации Хафтара.