Путинская армия: в воде горит, в небе разваливается

Никогда такого не было и вот опять - военная машина путинской России таинственным образом потеряла элитные кадры, не в результате боевых действий, не от ракет и снарядов противника, а в результате очередного "несчастного случая".

14 человек, включая 7 капитанов 1 ранга и 2-х героев Росии, находившихся в атомной подводной лодке АС-12 "Лошарик", плывшей в Баренцовом море, погибли в результате пожара. Произошедшее было чревато настоящей трагедией, так как взрыв атомной подводной лодки, если бы пожар не удалось потушить остальным членам экипажа, мог иметь драматические экологические последствия как для севера самой России, так и для других стран северного региона.

Ну что ж, напомним в этой связи, как 25 декабря 2016 года в результате крушения самолета Ту-154, который летел из Сочи в Алеппо, погибли основной состав главного военного оркестра России - хора Александрова, глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский, глава Департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, автор знаменитого гимна "Вежливые люди". Все они тогда летели на торжественное празднование взятия Алеппо, который ВКС России за несколько месяцев бомбардировок сравняли с землей, не считаясь с жертвами мирного населения.

Погоревший намедни "Лошарик", несмотря на свое курьезное название, тоже был далеко не безобиден. Состав экипажа, в котором были собраны лучшие кадры Северного флота, если не ВМФ России вообще, указывает на чрезвычайную сложность и ответственность порученной ему задачи, о чем сейчас говорят многочисленные военные эксперты. Сама задача, будучи секретной, не разглашается, но одна из фигурирующих версий гласит, что исследовалась возможность ни больше, ни меньше - вывести из строя мировой интернет и коммуникации стран НАТО в случае военного конфликта.

Вот и получается, что элита армии Путина очередной раз принесена в жертву его авантюрам - в случае с рейсом из Сочи в Алеппо погибли участники пропагандистской войны, обслуживающей реальную сирийскую войну, а в случае с "Лошариком" - участники новой холодной войны, готовившиеся к войне мировой.

Но, опять же, уничтожил их не военный противник. Как верующие люди мы-то знаем, в Чьих руках находится жизнь и смерть всего сотворенного, однако, непосредственной мирской причиной, доступной для любого, оба раза была либо неисправность техники, либо неподготовленность управлявшего ей личного состава. И это лишь те случаи, когда результатом подобного головотяпства стала потеря элитных армейских кадров, так как разваливающихся в воздухе обычных су-шек и ми-шек с заурядными пилотами, никто не считает. Что касается сотрудников, различных ЧВК, гибнущих в Сирии, как сказал о них сам Путин: "Они там действительно присутствуют, но это не российское государство. И они не являются участниками боевых действий", а гибнут и рискуют жизнями, решая "народно-хозяйственные, как раньше говорили, задачи и проблемы".

Все это - наглядные "успехи" строительства режимом Путина одной лишь армии, бюджет содержания которой, как в годы холодной войны, снова тянет экономику всей страны на дно. На этом фоне осталось незамеченным вчерашнее заявление путинского вице-премьера Татьяны Голиковой, заявившей: "Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек". И все это одновременно с осушением и затоплением в Астраханской области и Сибири из-за никудышной гидравлистики, мусорными протестами, ежедневными сообщениями о фальсификации уголовных дел, в том числе, против журналистов и общественных деятелей, о пытках в СИЗО и колониях.

Что ж, социальный контракт, если это так можно назвать, предложенный режимом обществу после 2014 года, предполагал, что у россиян будет больше "пушек" и меньше "масла". Но, как видно, власть, у которой самолеты регулярно разваливаются в воздухе, а подводные лодки горят в воде, неспособна обеспечить ни того, ни другого.