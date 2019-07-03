Сын правителя эмирата ОАЭ скончался в возрасте 39 лет

Младший сын правителя Шарджи скончался в понедельник в Лондоне в возрасте 39 лет.

Шейх Халид бин Султан аль-Касими был модельером в Великобритании и совладельцем лейбла Qasimi, чья дебютная коллекция была выпущена в 2008 году.

Президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид бин Султан ан-Нахайян приказал начать три дня национального траура, когда тело Аль-Касими доставят домой.

Соболезнования семье залили соцсети по всей стране. Посол Великобритании в ОАЭ Патрик Муди направил «самые глубокие соболезнования» семье Аль-Касими.

Халид Аль Касими изучал искусство в школе Тонбридж в графстве Кент, Англия. Позже он изучал французский и испанский языки в Университетском колледже Лондона и получил степень в области архитектурных исследований в школе архитектуры, согласно веб-сайту компании Qasimi.

Эмиратовские источники не сообщают о причине смерти Халида, но британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники пишет, что тело Халида обнаружили в его лондонском доме, а рядом с ним валялись шприцы. Его старший брат также умер в 1999 году в возрасте 24 лет от передозировки героина.