Иран официально нарушил «ядерную сделку» - МАГАТЭ

Иран превысил ограничение на количество обогащенного урана в своих запасах, установленное по условиям ядерной сделки 2015 года с мировыми державами, подтвердил наблюдатель ООН по атомной энергетике.

В понедельник Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что его инспекторы установили, что ограничение в 300 кг было нарушено.

«Мы можем подтвердить, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано проинформировал Совет управляющих о том, что 1 июля Агентство подтвердило, что общий запас Ираном обогащенного урана превысил [лимит сделки]», - говорится в заявлении представителя МАГАТЭ.

Объявление было сделано после того, как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил в понедельник полуофициальному информационному агентству ISNA, что Иран «перешел 300-килограммовый лимит».

Позднее Зариф сказал, что накопление Ираном больше обогащенного урана, чем это разрешено в соответствии с соглашением, не является нарушением пакта, поскольку он осуществляет свое право реагировать на односторонний выход США из соглашения в прошлом году, когда Вашингтон вновь ввел санкции в отношении Тегерана.

«Мы НЕ нарушили #JCPOA», - заявил Зариф в Твиттере, ссылаясь на ядерную сделку под формальным названием «Объединенный комплексный план действий» (JCPOA).

«Параграф 36 соглашения иллюстрирует, почему. Мы отработали и исчерпали параграф 36 после выхода США. Мы дали E3 + 2 несколько недель, оставляя за собой право. Мы наконец-то приняли меры через 60 недель. Как только E3 выполнит свои обязательства, мы вернемся», добавил он.

Зариф приложил к сообщению текст параграфа 36 JCPOA - который предоставляет механизм для разрешения споров, когда стороны считают, что другие подписавшие стороны не выполняют свои обязательства. E3, о которых он пишет в твиттере, это европейская тройка - Германия, Великобритания и Франция, тогда как E3 + 2 также включает в себя Россию и Китай, которые вместе составляют остальных участников сделки.

Между тем в понедельник США заявили, что будут продолжать политику максимального давления на Тегеран до тех пор, пока «их лидеры не изменят свой курс действий», и заявили, что Вашингтон и его союзники никогда не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие.

«Мы должны восстановить давний стандарт нераспространения ядерного оружия для Ирана», - говорится в заявлении Белого дома. «Режим должен положить конец своим ядерным амбициям и своему злонамеренному поведению».

Напомним, что на фоне возросших трений между Вашингтоном и Тегераном в последние недели иранские официальные лица предупредили, что Иран намерен нарушить лимит запасов обогащенного урана, заявив, что оставшиеся подписанты соглашения о ядерной сделке - Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия - сделали недостаточно для защиты Тегерана от экономических санкций, несмотря на все их попытки спасти соглашение.

Европейские союзники, которые поддерживают ядерную сделку, утверждают, что решение Трампа выйти из соглашения было ошибкой, которая укрепила жесткую фракцию Ирана, ослабила его прагматиков и возродила перспективу открытого конфликта на Ближнем Востоке.