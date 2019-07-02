В ОАЭ запустили самую большую солнечную электростанцию в мире

В Объединенных Арабских Эмиратах открыли крупнейшую в мире солнечную электростанцию. Мощность станции составляет 1,18 ГВт, тогда как у предыдущего рекордсмена, расположенного в США, — лишь 569 МВт, сообщает издание Engadget.

Электростанция Noor Abu Dhabi, как предполагается, обеспечит электричеством 90 тыс. жителей столицы ОАЭ и позволит сократить выбросы углекислого газа на 1 млн метрических тонн в год. По оценкам авторов проекта, это эквивалентно выбросам 200 тыс. автомобилей за тот же период.

Власти страны отмечают, что в будущем планируют снизить добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок и выбросы. Однако экономика страны по-прежнему сильно зависит от углеводородов, отмечает издание.

Кроме того, в ОАЭ сейчас строится т. н. Масдар-Сити — экогород в 17 километрах к юго-востоку от столицы страны. Предполагается, что Масдар станет первым в мире городом, обеспечиваемым солнечной энергией и другими возобновляемыми источниками энергии, а также имеющим устойчивую экологическую среду с минимальными выбросами углекислого газа в атмосферу и системой полной переработки отходов городской деятельности. По оценкам население города составит от 45 до 50 тыс. человек и ещё около 60 тыс. человек будут ежедневно приезжать в Масдар-Сити на работу.