Письмо Абдулмумина Гаджиева из СИЗО

Редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев написал письмо «на волю» из СИЗО №1 Махачкалы. Благодаря председателю ОНК Омару Омарову и члену ОНК Шамилю Хадулаеву, письмо дошло до адресата – всех нас. Гаджиев благодарит всех за поддержку и надеется на лучший исход в происходящем.

«Мне, в камеру СИЗО, принесли (или, как говорят на местном жаргоне, «затянули») печатные дагестанские еженедельники, основные материалы которых были посвящены моему задержанию.

Уважаемые друзья: коллеги-журналисты, блогеры, спортсмены и все неравнодушные люди, – хочу сказать вам огромное человеческое спасибо за ту поддержку, которую вы мне оказали. Сказать, что мне было очень приятно читать ваши добрые слова, – ничего не сказать! На время я даже забыл о сигаретном дыме, постоянно преследующем меня уже третью неделю; и о клаустрофобии – неприятном чувстве, испытываемом честным свободным человеком, запертом в тесной душной камере. Но… не будем о грустном.

Некоторых людей я бы хотел поблагодарить отдельно. В первую очередь, это, конечно, редакция моей газеты, проявляющая принципиальность и решительность в отстаивании моих прав и защите презумпции невиновности в общем.

Хочу поблагодарить неизвестную мне Киру Машрикову, поделившуюся своими искренними эмоциями и назвавшую меня в своей колонке так, как называют только самые близкие – Мумином. Хочу поблагодарить 60-летнего педагога Далгата Мирзаева, поддержавшего меня, не вставая с дивана, но готового приехать на митинг из другого города. И жительницу Кизилюрта, приехавшую вместе с сыном к зданию суда в Махачкалу.

Хочу поблагодарить пользователя Инстаграм «valar-patulis», – автора самого тёплого текста, который мне довелось прочитать в камере СИЗО, благодаря странице «соцсети» газеты «Молодёжь Дагестана». Хочу поблагодарить Патимат Амирбекову – единственную(!), кто правильно выразил мою речь в суде в письменном виде, верно расставив знаки препинания, вплоть до точек с запятой. Шучу. Не Патимат, а корректоров «Молодежь Дагестана».

Хочу поблагодарить Руслана Бакидова, составившего список лучших фильмов об осужденных по ложным обвинениям и написавшего к ним рецензии, – это было очень тонко. А также редактора полосы «Соцсети». Вообще, должен признаться: газету «Молодёжь Дагестана» я открыл для себя по-новому.

Хочу поблагодарить главного редактора «Нового дела» Гаджимурада Сагитова, уверенного в моей невиновности и… как вы думаете, кого ещё? Конечно, Светлану Анохину! Света назвалась моим антиподом и идеологическим врагом, имеющим со мной давние счёты и неспособным простить мне какие-то публикации по поводу аниме-феста, от конфликта вокруг которого я пытался максимально дистанцироваться, написав лишь один стишок, неумело рифмуя который, я до последней строчки не знал, в чью сторону он повернёт.

Наверное, Светлана немного сгустила краски, чтобы больше походить на последователя Вольтера, но, как бы ни было, сегодня она тоже «Абдулмумин Гаджиев». Знаете, когда я с улыбкой спрашивал адвоката, есть ли в группе поддержки Светлана Анохина, я не сомневался в положительном ответе.

Если ей когда-нибудь, не дай Бог, подкинут гранату с наркотиками, не дай Бог, и она, не дай Бог, окажется в СИЗО, я, Ин шаа Ллах, обязательно буду носить ей передачки. Без сигарет. И выйду на одиночный пикет с хештегами #СвободуСветлане и #Анохинабесит.

Ещё раз всех благодарю и прошу прощения у тех, кого не упомянул.

Добра вам, счастья, любви и СВОБОДЫ!»

Абдулмумин Гаджиев