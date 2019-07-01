Погром в Атырау и актуальная проблема Уммы

Кадры брутального избиения в западноказахстанском Атырау сотрудников эмиратской компании CCEP, которые мы не будем размещать по этическим соображениям, уже успели облететь интернет далеко за пределами Казахстана и вызвать соответствующие обсуждения в соцсетях.

Вкратце фабула дела такова, что в пятницу 28 июня администратор CCEP, некто Эли Дауд разослал в Whatsapp свое фото рядом с сотрудницей казахской национальности с непристойными намеками в ее адрес (фото мы публиковать тоже не будем). По общему мнению, это и вызвало жестокий арабский погром.

Однако при такой подаче информации теряются некоторые значимые детали. Дело в том, что Эли Дауд был практически сразу уволен с должности и выслан из Атырау после того, как казахские активисты обратились с соответствующим ультиматумом в местную прокуратуру. И, возможно, инцидент на этом был бы исчерпан, особенно с учетом того, что похабник даже записал видео-обращение с извинением за свое непристойное поведение. Но, как сообщают местные источники, в ответ на это приезжие сотрудники компании пообещали местным рабочим устроить им "сладкую жизнь", что и вызвало такой взрыв возмущения.

В целом, комментаторы, которые в курсе того, как обстоят дела в поселках иностранных компаний, склонны считать, что реальная причина подобных расправ гораздо глубже, чем унизительное отношение отдельных их сотрудников к местным девушкам, некоторые из которых, скажем так, сами могут давать для этого поводы. Казахи жалуются на то, что в подобных местах приезжие сотрудники являются привиллегированной кастой, в то время как местные жители и сотрудники - бесправными рабами, что, конечно, сказывается и на такой чувствительной сфере как отношение полов.

Впрочем, как не менее резонно заметили другие казахские комментаторы, в таком случае претензии за подобное положение вещей стоило бы адресовать к самим казахским властям, придав протестам социально-экономический характер, а не национально-сексуальный. Ну и, конечно, совершенно недопустима такая жестокая расправа над людьми, не совершавшими поступков, которые могли бы ее оправдать, тем более, что речь идет о мусульманах, некоторые из которых в момент избиения произносили слова шахады.

А вообще, к сожалению, эта ситуация выходит за рамки чисто локальной. Некоторые наблюдатели обратили внимание мусульман на то, что это избиение арабских рабочих в Казахстане происходило на фоне очередного всплеска антисирийских настроений в Турции и антиафганских настроений в Пакистане. Все это позволяет злорадствовать исламофобам, которые указывая на подобные конфликты, утверждают, что единство исламской уммы - это исламистский миф, а на самом деле, мусульмане так же разобщены по национальному признаку, как и неверующие.

Очевидно, что такие процессы являются как раз следствием упадка исламского самосознания и общеисламских проектов и инициатив, которые рождают в мусульманах причастность к единой умме поверх этнических границ. Но как с этим бороться, пока эта тенденция не переломлена? Как видно, одними увещеваниями о запретности племенного фанатизма и единстве мусульман эту проблему не решишь, так как эти доводы действуют только среди людей с уже высоким уровнем исламского осознания, от чего многие общества сегодня далеки.

Конечно, многим хотелось бы, чтобы сирийцы в Турции или афганцы в Пакистане воспринимались бы не как "мигранты" и "беженцы", создающие неудобства местным жителям, а прежде всего как братья и сестры мусульмане. И одна часть этой задачи предполагает внушение местным, если не такого отношения, то хотя бы понимания того, что те, кто сегодня с презрением относятся к беженцам, завтра тоже могут оказаться в их положении, как это было с теми же сирийцами, свысока смотревшими на прибывшими в их страну иракцев.

С другой стороны, и мусульмане, приезжающие из родных земель в земли с местными населением и обычаями, должны понимать, что свою часть ответственности за поддержание общеисламского единства (или отношения к Исламу иноверцев) несут и они. Что должно включать в себя уважение чувств и порядков местного населения и воздержание от действий, которые настраивают его против приезжих мусульман.