Узбекистан вдвое увеличил военную мощь

Боевая мощь вооруженных сил Узбекистана выросла вдвое, а боевая эффективность повысилась на 10–12%, сообщает издание «Фергана» со ссылкой на министерство обороны Узбекистане, которое провело пресс-конференцию 28 июня.

В сообщении военного ведомства говорится, что показатели выросли «за прошедший период» (какой именно, не уточняется). Их рост министерство связывает с проведением 230 тактико-специальных учений и 45 совместных мероприятий.

Ранее Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл расходы государства на импорт оружия и боеприпасов. В 2018 году они составили $700 тысяч, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

В рейтинге сильнейших армий мира Military Strength Ranking, по данным на 2019 год, Узбекистан занимает 48 место. Его армия считается сильнейшей в Центральной Азии. По этому показателю он опережает Казахстан (54 место), Туркменистан (75 место), Кыргызстан (91 место) и Таджикистан (94 место). По данным аналитиков, вооруженные силы Узбекистана насчитывают около 50 тысяч человек.

При отборе призывников в Узбекистане, согласно недавно утвержденным правилам, учитывается не только физическая подготовка, но и знание истории, а также книги «Уложение Темура» и биографий других выдающихся деятелей страны.