Необычные выборы в Албании: голосуют только социалисты, президент и оппозиция на одной стороне

В минувшее воскресенье в Албании прошли весьма необычные выборы. Три с половиной миллиона албанцев должны были выбрать 61 мэра и 1590 членов местных советов на самых спорных и странных выборах, проведенных в стране после краха коммунизма почти три десятилетия назад. Странные же эти выборы потому что их назначил премьер-министр страны, но отменил президент, а оппозиция голосование за места в местные органы власти бойкотировала, предупредив, что продолжающееся уже полгода политическое противостояние может перерасти в гражданскую войну.

Изначально муниципальные выборы в Албании должны были дать ответ на главный вопрос: на чьей стороне поддержка большинства населения в продолжающемся полгода противостоянии властей и оппозиции. Напомним, что с февраля оппозиционная Демократическая партия выводит на улицы Тираны и других албанских городов десятки тысяч людей, которые требуют отставки социалистического премьер-министра Эди Рамы, формирования технического правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Демонстрации регулярно заканчивались столкновениями с полицией, разгонами протестующих и массовыми арестами.

Поэтому местные выборы рассматривались как возможность оценить соотношение сил между оппонентами.

Парламент назначил выборы в отведенный конституцией срок, а премьер-министр своим указом назначил их на 30 июня. Но против голосования выступила оппозиция, которая требовала отложить выборы и организовать их уже вместе с досрочными парламентскими, в результате которых должно быть сформировано техническое правительство. И чтобы совсем уж сломать все шаблоны, на сторону оппозиции встал президент страны, Илир Мета. Он переназначил выборы на другой срок — 13 октября. Однако, правительство проигнорировало указ президента, а премьер пообещал, что выборы состоятся 30 июня в любом случае, и что оппозицию на них добьют окончательно.

В этом внутреннем албанском конфликте на сторону Эди Рамы встали крупные зарубежные игроки — США и ЕС. Сначала курирующий Балканы заместитель помощника госсекретаря США Мэттью Палмер заявил, что Вашингтон «признает 30 июня как выборный день в Албании», и призвал все албанские партии «обеспечить мирные и легитимные выборы». Затем с призывом не блокировать голосование и вернуться к диалогу выступило и представительство ЕС в Тиране.

В день голосования президент Илир Мета призвал албанцев к спокойствию и выдержке: «Давайте уважать наших сограждан, которые выйдут на эти социалистические выборы, и не вступать с ними в конфронтацию. Сегодня социалисты будут голосовать сами, а 13 октября албанцы проголосуют все вместе».

Меры предосторожности приняло и правительство.

Доставку избирательных бюллетеней и охрану участков обеспечивали усиленные наряды полиции, а посольский квартал Тираны, где расположено большинство диппредставительств, взял под охрану военный спецназ.

Все эти призывы и меры были отнюдь не лишними. Оппозиция воскресные выборы бойкотировала, а ее лидеры предупредили: «Если они все же будут проведены, нам грозит гражданский конфликт». В преддверии голосования сторонники оппозиции в городе Бушат, примерно в 80 км к северу от Тираны, сожгли муниципальный избирательный центр. Бутылки с зажигательной смесью стали привычным элементом албанских протестов.

Об опасности гражданской войны в Албании сейчас совершенно серьезно говорят различные эксперты, но все же голосование прошло гораздо более спокойно, чем ожидалось.

Несмотря на бойкот, в выборах участвовало около 36 партий. Однако в 31 из 61 муниципалитета баллотируются только кандидаты от Социалистической партии. В воскресенье во второй половине дня официальный представитель Центральной избирательной комиссии Дрилона Ходжай заявил на пресс-конференции, что явка избирателей к 15:00 составила только 15,5%, хотя он добавил, что эта цифра вполне может возрасти до закрытия избирательных участков в 19:00. По оценкам ЦИК, участие избирателей в 18:00 составило 19%.

Поскольку у социалистов практически не было конкурентов из-за бойкота выборов, явка избирателей стала единственной темой обсуждения.

Иви Касо, представитель главной оппозиционной Демократической партии, осудил то, что он назвал «массовой операцией по манипулированию уровнем участия», заявив, что явка составила не более 15 процентов.

«[Рама] - единственный, кто участвует в выборах, единственный, кто управляет выборами, и единственный, кто подсчитывает голоса, но он в отчаянии и боится массового бойкота», - сказал он СМИ.

В целом на этих выборах социалистическая партия получила 764 000 голосов, и ожидается, что эта цифра станет ориентиром для Рамы, может ли он заставить своих сторонников голосовать на выборах или нет.

Прошедшие в воскресенье выборы стали лишь последним по времени событием, иллюстрирующим албанский кризис, из которого страна не выбирается уже почти тридцать лет.