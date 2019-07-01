«Марш миллионов»: в Судане снова гибнут люди

По меньшей мере семь демонстрантов в Судане были убиты и более 180 ранены, когда десятки тысяч людей вышли на улицы по всей стране, чтобы оказать давление на правящих генералов страны, дабы они передали власть администрации, возглавляемой гражданскими лицами.

Названные «Маршем миллионов», воскресные массовые демонстрации стали первыми с тех пор как 3 июня силовики убили более 100 человек в лагере протеста у военного штаба, который был центром борьбы протестующих.

Протестующие сообщают, что в столице, Хартуме, была «огромная явка», несмотря на отключение интернета.

Люди говорят, что хотят, чтобы их требования были услышаны, а также, что военные и спецназ используют слезоточивый газ, боевые патроны и электрошокеры, чтобы разогнать толпу.

Государственное информационное агентство SUNA сообщило поздно вечером в воскресенье, что число погибших возросло до семи человек, 181 получили ранения, ссылаясь на чиновника министерства здравоохранения.

Центральный комитет суданских врачей, связанный с протестным движением, ранее заявил, что по меньшей мере пять мирных жителей, в том числе четверо в городе-побратиме Хартума Омдурман, были убиты.

Ранее в тот же день в сообщениях говорилось, что протестующий был застрелен в Атбаре, месте рождения восстания, которое привело к смещению Аль-Башира.

Фотографии в социальных сетях демонстрируют повышенные меры безопасности вокруг столицы. Военизированные силы быстрого реагирования, обвиняемые протестующими в убийствах 3 июня, были развернуты на пикапах с пулеметами на нескольких площадях в Хартуме.

По сообщениям свидетелей, в северном хартумском районе Бахари, а также в Аль-Мамуре и Аркавите на востоке столицы полиция применила слезоточивый газ, когда тысячи демонстрантов скандировали «Гражданское правление! Гражданское правление!». Сообщалось также, что силы безопасности выпустили слезоточивый газ по демонстрантам в восточном городе Аль-Кадариф.

«Сегодня в Судане был славный день не только из-за множества людей, участвовавших в акциях протеста, но и из-за их неизменной приверженности ненасильственному сопротивлению», - пишет одна из ведущих организаций протеста Суданская ассоциация профессионалов в твиттере.

«Мир всегда был первым словом нашего движения, и он же будет последним».

Марш начался после того, как Африканский союз (АС) и соседняя Эфиопия активизировали усилия по урегулированию продолжающегося кризиса между организаторами протеста и военным советом, который захватила власть в апреле, когда военные свергли старого президента Омара аль-Башира.

Правозащитные организации потребовали от ПВС гарантировать безопасность демонстрантов, но в субботу, накануне митингов, правящие генералы предупредили, что возложат на протестное движение ответственность за любые смерти или ущерб.