В Ливане обстреляли конвой про-асадитского министра по беженцам

Неизвестные стрелки открыли огонь по колонне ливанского министра в горной деревне недалеко от Бейрута, убив двух своих охранников и ранив другого. Сам министр назвал это попыткой убийства.

Салех аль-Гариб (на фото), государственный министр, занимающийся вопросами беженцев, сказал местному телевидению, что направлялся в горную деревню Кабр Шамун, когда его колонна подверглась обстрелу в воскресенье.

«Произошла вооруженная засада и попытка явного покушения», - заявил аль-Гариб в интервью ливанскому телеканалу Аль-Джадид.

Гариб является членом партии, связанной с "Хизбаллой" и поддерживающей сирийский режим правительство, и имеет тесные связи с проасадитскимлидером друзов Талалом Арсланом.

«Несмотря на кровопролитие, мы работаем над тем, чтобы успокоить ситуацию», - заявил аль-Гариб ливанской газете Ан-Нахар.

Ливанское государственное информационное агентство NNA сообщило, что насилие вспыхнуло в 30 км к юго-востоку от Бейрута, где сторонники Ливанской прогрессивной социалистической партии (ПСП), противники сирийского режима, заблокировали дорогу, чтобы помешать министру иностранных дел Джубрану Бассилу, союзнику "Хизбаллы", посетить этот район.



Когда конвой аль-Гариба попытался проехать, между обеими сторонами произошел спор, за которым последовала стрельба, в результате чего три телохранителя и сторонник ПСП получили ранения, добавляет NNA.



Двое из трех телохранителей позже скончались от травм в больнице.

В заявлении ПСП говорится, что охранники аль-Гариба «случайным образом» открыли огонь по группе людей, которые закрывали дорогу, чтобы не дать Бассилу пройти.

В нем говорилось, что сторонник ПСП был ранен в результате стрельбы, и что другие, у кого было оружие, открыли огонь по колонне аль-Гариба, убив двух его охранников.

ПСП возглавляет лидер друзов Валид Джумблат – кстати, внук амира Шакиба Арслана, известного друзского пан-исламиста (как не странно) и борца с колониализмом. Как и большинство ливанцев, друзы жестко разделены по поводу войны в соседней Сирии, причем некоторые поддерживают правительство Башара Асада, а другие поддерживают оппозицию.

Район, в котором произошел инцидент вблизи города Элей, лоялен лидеру анти-асадитских друзов Валиду Джумблатту, Прогрессивная социалистическая партия которого отрицает какую-либо причастность к инциденту.

Президент Ливана Мишель Аун призвал высший Совет обороны страны собраться в понедельник для обсуждения инцидента.

В район также направлен дополнительный контингент ливанской армии.