Взрыв в Кабуле: десять человек убиты, многие ранены, талибы взяли ответственность

Талибы* заявили о своей ответственности за мощный взрыв, который сотряс центр Кабула возле министерства обороны, и последующую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек и десятки были отправлены в больницу.

Бомба взорвалась во время утреннего часа пик в столице, когда улицы были заполнены людьми.

Мохаммад Карим, сотрудник полиции в районе нападения, сказал, что возле здания министерства обороны взорвалась автомобильная бомба.

По крайней мере три боевика ворвались в соседнюю высотку, расположенную рядом с отделом инженерии и логистики министерства, сказал чиновник службы безопасности.

«Боевики вошли в здание и после мощного взрыва столкнулись с афганскими войсками», - заявил официальный представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими.

Полиция и спецназовцы оцепили район. Было слышна спорадическая стрельба.

В этом районе с высокой степенью безопасности находятся военные и правительственные здания, в том числе здание, которое находится в распоряжении разведывательного управления и министерства обороны Афганистана, а также Федерация футбола Афганистана и Совет по крикету Афганистана.

«Некоторые из наших коллег оказались в ловушке внутри, у нас есть сообщения о ранениях. Мы не знаем, проникли ли нападавшие в здание», - заявил представитель Федерации футбола Шамс Амини.

По словам представителя министерства здравоохранения Вахидуллы Маяра, в больницы были доставлены не менее 68 человек, в том числе девять детей.

Нападение произошло через два дня после того, как талибы и США начали седьмой раунд переговоров в Катаре.

До сих пор переговоры касались четырех вопросов - борьбы с терроризмом, присутствия иностранных войск, внутриафганского диалога и постоянного прекращения огня.

Потенциальная сделка может привести к тому, что США согласятся вывести свои войска после почти 18 лет пребывания в Афганистане, что вызывает глубокую обеспокоенность многих проправительственных афганцев, которые опасаются, что талибы вернутся к некоторому подобию власти.

В свою очередь талибы гарантируют, что страна никогда больше не станет прибежищем для насильственных группировок, как это произошло с Аль-Каидой* до нападений 11 сентября 2001 года.

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