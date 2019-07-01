Лидер женского крыла в правящей партии Индии призывала к групповому изнасилованию мусульманок

Правящая в Индии националистическая Бхаратия Джанат парти широко известна своей анти-мусульманской политикой, но некоторые высокопоставленные руководители этой партии порою высказывают такие идеи, что их вынуждена изгонять из своих рядов сама партия.

В пятницу БДП исключила одного из своих лидеров за публикацию ненавистных комментариев против мусульманских женщин в Facebook. Сунита Сингх Гауд, лидер женской организации БДП (Махила Морча) в городе Рамкола, штат Уттар-Прадеш, в своем посте на Facebook на прошлой неделе сказала, что индуистские мужчины должны идти в дома мусульманских женщин и насиловать их.

«Для них [мусульман] есть только одно решение», - сказала Гауд в посте в Facebook, который с тех пор был удален. «Братья-индуисты должны собрать группу из 10 человек и открыто насиловать их [мусульманских] матерей и сестер на улицах, а затем повесить их посреди базара, чтобы другие могли их увидеть».

Далее она пишет, что у мусульманских матерей и сестер должна быть «разграблена их честь», поскольку «нет другого способа» защитить Индию.

Точная дата публикации поста не известна, так как он с тех пор был удален, а вирусным стал скриншот ее поста, распространяемый в твиттере и других соцсетях.

Виджая Рахаткар, национальный президент женской организации БДП (Махила Морча), ответила на твит о постах Гаур, сказав, что такие «ненавистные комментарии» недопустимы, и Гаур была исключена.

Несмотря на исключение Гаур, случай подтверждает то, о чем давно уже говорят многие правозащитники и мусульманские лидеры Индии — именно функционеры правящей партии (на минуточку — лидеры правящей партии в «крупнейшей демократии мира») подстрекают индуистскую толпу к убийствам и групповым изнасилованиям мусульман. И если случай психопатки из Рамколы стал широко известен благодаря вирусному твиту, то можно представить сколько таких случаев и высказываний просто не попадается на глаза.