Коалиция правозащитников потребовала от властей стран Центральной Азии отказаться от пыток

Коалиция неправительственных организаций Центральной Азии против пыток призвала правительства стран региона полностью отказаться от брутальных методов в отношении заключенных и задержанных, другими словами — пыток. Об этом сообщает издание «Фергана», которое ссылается на пресс-релизе коалиции. В заявлении правозащитников сообщается, что подобные методы по-прежнему распространены в странах региона, несмотря на то, что все они с конца 1990-х годов являются участниками Конвенции против пыток.

Как отмечает коалиция, в 2018 году было зарегистрировано 143 новых заявления о пытках и других формах жестокого обращения в Казахстане, 377 — в Кыргызстане и 44 — в Таджикистане. В Узбекистане и Туркменистане ни одна независимая НПО, работающая в области пыток, не смогла зарегистрироваться, и активистам не удалось собрать надежную общенациональную статистику.

«В течение многих лет местные и международные правозащитные группы регулярно обращали внимание на применение пыток, и многого удалось достичь. Гражданское общество оказало поддержку сотням жертв в их борьбе за справедливость, сформулировало политические рекомендации, пыталось вступить в диалог с лицами, определяющими внутреннюю политику, и выступало за внедрение изменений на международных площадках форумах по правам человека. Во многом благодаря этим усилиям для нескольких десятков жертв восторжествовала справедливость, а виновные были наказаны. В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане были прецеденты, когда жертвы пыток или семьи умерших жертв получали некоторую компенсацию за моральный ущерб. Центральноазиатские НПО также предоставили не менее необходимые реабилитационные услуги жертвам пыток и их родственникам, особенно в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане», – говорится в сообщении коалиции.

Прогресс, в частности, был достигнут в укреплении законодательства против пыток во всех пяти странах, но слишком часто правовые гарантии не применяются, а должностные лица, которые не соблюдают их, не привлекаются к ответственности. Казахстан и Кыргызстан добились определенного прогресса, разрешив общественный надзор за местами ограничения и лишения свободы. В Таджикистане был разрешен ограниченный мониторинг мест содержания под стражей через управление Уполномоченного по правам человека. В Киргизии и Таджикистане были предприняты значительные усилия для внедрения стандартов Стамбульского протокола (руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. – Прим. ГИ) в работу врачей, проводящих обследование жертв пыток.

«Но для того, чтобы окончательно положить конец пыткам и жестокому обращению, власти должны публично признать истинный масштаб проблемы, опубликовать исчерпывающую статистику по делам и расследованиям, предоставить независимым наблюдателям полный доступ к местам содержания под стражей и решить укоренившиеся системные проблемы... Ни одна из стран не создала независимых механизмов для расследования заявлений о пытках. Конфликт интересов препятствует эффективному проведению расследований, приводит к значительным задержкам и ведет к закрытию дел, часто несмотря на явные доказательства злоупотреблений», – отмечается в сообщении коалиции.

В международную коалицию входят Helsinki Foundation for Human Rights, Коалиция против пыток в Кыргызстане, Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, Международное партнерство за права человека и другие правозащитные структуры.