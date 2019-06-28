В России штрафуют за гомофобные комментарии

В стране побеждающих «традиционных ценностей», чей президент на днях лишь заявил об «устаревшем» либерализме, и которая любит себя сравнивать с загнивающей «Гейропой» выписывают штрафы за гомофобные комментарии в соцсетях.

Так, стало известно, что два жителя городов Кушва и Первоуральск (Свердловская область) получили штрафы за гомофобные комментарии в социальной сети «ВКонтакте». Об этом изданию «Itʼs My City» сообщили в Ресурсном центре для ЛГБТ, который обращался в суды.

Авторы комментариев признаны виновными в возбуждении вражды к группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации. В обоих случаях сумма штрафа составила пять тысяч рублей.

Накануне такой же штраф за гомофобный комментарий во «Вконтакте» назначил Сысетский районный суд Свердловской области. Решение также было вынесено по иску Ресурсного центра для ЛГБТ. Организация заявляла, что это первый подобный случай в Свердловской области.

Ресурсный центр для ЛГБТ заявил изданию ЕТВ, что все три комментария, по которым назначены штрафы, были опубликованы под постом про конкурс детских рисунков в екатеринбургской школе № 115 в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“» во «Вконтакте». Этот конкурс обвиняли в пропаганде гомосексуализма. Всего центр подал 15 исков из-за гомофобных комментариев.