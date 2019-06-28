"Православный Ватикан" за 140 миллиардов бюджетных рублей

Вчера газета "Ведомости" опубликовала добытые ей подробности проекта превращения подмосковного года Сергиев Посад в российский "православный Ватикан", то есть, "столицу православия".

Только разработка этого проекта, лоббируемого РПЦ, обошлась в 300 миллионов рублей. Сам же его бюджет должен составить 140 миллиардов рублей из средств государства, выделения которых на него, по информации "Ведомостей", добивается руководство РПЦ.

Чтобы было понятно - на благоустройство всех российских городов за последние два года было потрачено всего 50 миллиардов рублей, то есть, в 3 раза меньше, чем планируется выделить на одну подмосковную "столицу православия".

Проект "православного Ватикана" ставит целью "в одном месте соединить духовный центр, туризм и интересы местных жителей". В его рамках в центре города должны будут появиться музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршья богословская библиотека, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, представительства автокефальных церквей и центр православных медиа.

Все это, как сообщается, за счет государства, то есть, налогов в том числе мусульман, буддистов, протестантов, а также обычных россиян, прозябающих в тех городах, на которые выделяется в 3 раза меньше средств, чем предполагается выделить на один небольшой городок, лоббируемый РПЦ.

Будет ли утвержден такой демонстративный, вызывающий проект? Вчера в интервью Financial Times Путин снова заявил: "Мы православный народ в России..." Видимо, это и есть ответ на данный вопрос...