Путин: Элиты оторвались от народа... на Западе

«Правящие элиты на Западе оторвались от народа» - говорит в интервью Financial Times Владимир Путин.

Которого охраняет армия ФСО.

Ради проезда которого перекрывают проспекты.

Который живет во дворцах-крепостях.

Семейная жизнь которого тотально засекречена.

Который ни разу не участвовал в дебатах за всю свою политическую карьеру.

Президент, не умеющий, блин, толком пользоваться интернетом, черпающий информацию о жизни страны из бумажек, которые ему лакеи на стол кладут.

Президент, в правление которого реальную власть над страной имеет ограниченный круг бывших и действующих офицеров спецслужб.

Оторвались на Западе элиты от народа, ну представьте себе.