Путин: Элиты оторвались от народа... на Западе

«Правящие элиты на Западе оторвались от народа» - говорит в интервью Financial Times Владимир Путин.
Которого охраняет армия ФСО.
Ради проезда которого перекрывают проспекты.
Который живет во дворцах-крепостях.
Семейная жизнь которого тотально засекречена.
Который ни разу не участвовал в дебатах за всю свою политическую карьеру.
Президент, не умеющий, блин, толком пользоваться интернетом, черпающий информацию о жизни страны из бумажек, которые ему лакеи на стол кладут.
Президент, в правление которого реальную власть над страной имеет ограниченный круг бывших и действующих офицеров спецслужб.
Оторвались на Западе элиты от народа, ну представьте себе.