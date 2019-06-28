Асадиты обстреляли турецких солдат в Идлибе: один погиб, несколько ранено

Один турецкий солдат погиб, а трое других были ранены, когда их наблюдательный пункт в сирийском регионе Идлиб подвергся обстрелу со стороны войск Башара Асада.

Нападения были начаты с территории, контролируемой силами режима, и был сделан вывод, что они были совершены преднамеренно, говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции, опубликованном поздно вечером в четверг.

Раненые были эвакуированы и проходят лечение, добавляет заявление.

Впоследствии турецкие военные открыли огонь по позициям асадитов, откуда были начаты атаки.

Кроме того, министерство национальной обороны заявило, что российский атташе в Анкаре был вызван в военный штаб, и ему сообщили, что обстрел турок в четверг будет "наказан самым строгим образом" — самое лучшее очевидное подтверждение того, что Анкара не воспринимает Дамаск в качестве независимую сторону.

Аналогичные нападения были совершены на турецкие наблюдательные посты в Идлибе в начале этого месяца. После предыдущего нападения турецкие военные также нанесли ответный удар тяжелым оружием.