Малайзия намерена декриминализовать употребление наркотиков

В Малайзии на сегодняшний день имеется одно из самых суровых в мире законодательств относительно наказания за хранение наркотиков. Однако, нынешнее правительство намерено прекратить уголовное преследование потребителей наркотиков, что, по словам министра здравоохранения Зулькифли Ахмеда, «изменяет правила игры».

Зулькифли отметил, что 30 стран мира уже предприняли шаги по декриминализации, подчеркнув, что это решение является «разумным путем вперед» и не означает, что Малайзия легализует наркотики.

«Декриминализация - это снятие уголовных наказаний за хранение и использование небольшого количества наркотиков для личного пользования, в отличие от тех, кто занимается торговлей наркотиками», - говорится в заявлении. «Незаконный оборот наркотиков, несомненно, останется преступлением».

Согласно действующему законодательству, люди, признанные употребляющими наркотики, могут быть оштрафованы и заключены в тюрьму, и только половина из более чем 65 000 заключенных в тюрьмах страны находятся там по обвинению в хранении наркотиков.

Предполагается, что люди, у которых обнаружили 200 грамм или более каннабиса или 15 грамм или более героина или морфина, замешаны в нарко-трафике, что в настоящее время является неизбежным смертным приговором.

В ноябре прошлого года министр юстиции Лю Вуи Хонг заявил, что правительство приступило к пересмотру политики в отношении наркотиков, а некоторые видные политики проводят кампанию за легализацию каннабиса в медицинских целях. В настоящее время действует мораторий на смертную казнь, на фоне продолжающихся споров о допустимости такого рода наказания.

В то время Лю Вуи Хонг сказал, что менее карательный подход к наркотикам будет означать, что деньги, которые тратятся в настоящее время на тюремное заключение, могут быть перенаправлены на программы лечения и образования. Малайзия начала программу снижения вреда в 2005 году в рамках усилий по сдерживанию распространения ВИЧ.

Министр здравоохранения сказал, что употребление наркотиков является сложным хроническим заболеванием, которое может быть вызвано различными факторами, начиная от распада семьи до бедности и давления со стороны сверстников, и лучше всего лечится в медицинских учреждениях, а не в тюрьме.

«Декриминализация наркотиков действительно станет критически важным шагом к достижению национальной наркополитики, которая ставит науку и общественное здравоохранение выше наказания и лишения свободы», - сказал он. «С наркоманом следует обращаться как с пациентом [а не с преступником], чья зависимость - это болезнь, которую мы хотели бы вылечить».

Следующее заседание парламента должно начаться в понедельник. Зулькифли в своем заявлении не сказал, когда будут предложены изменения в законе.