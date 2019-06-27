В столице Дагестана открыли обновленный памятник имаму Шамилю

В дагестанской столице Махачкале завершилась реконструкция постамента, посвященного имаму Шамилю, сообщают Кавказ.Реалии. Постамент стоит в начале проспекта, названного в честь знаменитого имама. Последние несколько лет памятник находился в весьма заброшенном состоянии.

Реконструкцию завершили в течение недели. Её старались приурочить к 26 июня - 222-летию со дня рождения имама, по словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

Дадаев напомнил на церемонии открытия, что "Шамиль был не только религиозным деятелем, но и величайшей личностью, создавшим военно-теократическое государство Имамат на территории Чечни и Дагестана, которое не имело и не имеет аналогов в государственном устройстве".

Мэр Махачкалы также рассказал, что в этом году власти города потратят 18 млн рублей на реализацию проектов на проспекте Шамиля. А чуть больше 3 млрд рублей потребуется на его полную реконструкцию.

Общественники также предложили Дадаеву установить памятник имаму Шамилю на коне напротив постамента в начале этого проспекта. Он ответил, что не может брать на себя такой грех, поскольку в Исламе не позволено изображение людей.

На основании чего разрешается ставить такие постаменты - вопрос остается открытым. Но нельзя не отметить тот факт, что такой язык - восхваление военно-теократического имамата, отказ от памятников по соображениям Ислама - уже является редкостью даже во многих мусульманских странах, не говоря уже о странах, где мусульмане являются меньшинством. Северный Кавказ пока что в этом смысле остается чуть ли не настоящим заповедником традиции, вопреки всем тенденциям.